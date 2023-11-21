嘉縣消防局最新人事異動 8消防分隊長大風吹

嘉義縣消防局特搜大隊11月16日揭牌，消防局最近發布新一波外勤消防分隊長職務異動。（嘉義縣消防局提供）

2023/11/21 18:09

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣消防局長蔡建安今年7月16日走馬上任，陸續進行內外勤人事部署，近日發布新一波人事派令，包括祥和救助分隊等8個分隊共9人職務異動；蔡建安表示，透過職務調整讓內、外勤同仁職務充分歷練，培養未來儲備幹部人才。

新一波人事異動12月1日生效，包括原大埔消防分隊長唐祖望派任阿里山分隊長；消防局災害搶救科科員許庭慈派任大埔分隊長；三和救助分隊分隊長吳有倫派任雙福救助分隊長；祥和救助分隊長陳威哲派任三和分隊長，災害搶救科科員姚嵩濤調派大林分隊長，溪口分隊長張明峰調派緊急救護科員，原奮起湖分隊長溫昆勳派任溪口分隊長，火災預防科長黃建智派任奮起湖分隊長，督察訓練科員呂昇派任祥和分隊長。

因應山、海及特殊災害搜救，嘉義縣消防局成立特搜大隊，11月16日揭牌，9月及10月完成人事派任，特搜大隊長王景賓、副大隊長顏新訓；第二大隊長蔡朝全、副大隊長甘明哲；第一大隊副大隊長戴嘉宏。

蔡建安表示，消防署明年將辦理國際特搜認證，外勤單位人事異動，讓同仁有完整職務歷練，也希望帶動特搜大隊以及祥和、雙福、三和救助分隊精進搜救工作，順利獲得認證。

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