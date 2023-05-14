嘉義縣春季優良茶競賽 梅山鄉瑞峰茶農最大贏家

嘉義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽評選團隊。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/14 13:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽成績揭曉，梅山鄉瑞峰茶農成了最大贏家，在青心烏龍茶與金萱茶組各1特3冠8個大獎拿下6個，其中王輿在青心烏龍茶組包辦兩冠，陳木生在金萱茶組獲特等等與一個冠軍獎。

由嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的阿里山高山茶春季優良茶競賽，受到乾旱減產等影響，今年報名並實際繳茶點數為青心烏龍組538點、金萱茶組218點，總共756點，只有往年的7成。

參賽茶樣於5月6日繳茶時，就由農糧署南區分署及嘉義縣政府隨機取樣檢測農藥殘留，全都符合政府衛生機關所訂定標準；另產地抽檢部分也都是台灣茶，5月11日經由19名初審委員進行初審，5月12-14日再由茶業改良場課長林金池及前魚池分場長郭寬福擔任主審，進行複、決選。

今天中午11點30分完成評審，競賽成績出爐，隨即由縣長翁章梁及梅山鄉農會總幹事黃書賢宣布得獎編號，再經由電腦核對，最終優勝名單才告出爐，過程嚴謹審慎。

優勝名單，青心烏龍茶組：特等獎梅山鄉瑞里村林郁雯，冠軍獎梅山鄉瑞峰村吳雅雯、瑞峰王輿、瑞峰王輿，頭等獎王宏誠等20名；金萱茶組特等獎瑞峰村陳木生，冠軍獎瑞峰林秀寬、瑞峰陳木生、梅山鄉太和村郭俊麟，頭等獎郭欣諭等13名。

林金池表示，茶葉品質60%取決於茶菁品質，30%由製茶技術分高下，最後是10%的泡茶技術。

翁章梁指出，大阿里山茶區屬高海拔茶區，孕育出好茶，加上精進卓倫的製茶技術，品質可說是天下第一等，邀請大家來嘉喝上等好茶。

嘉義縣縣長翁章梁品茗青心烏龍茶組特等獎。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣縣長翁章梁品茗金萱茶組特等獎。（記者蔡宗勳攝）

義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽青心烏龍組特等獎。（記者蔡宗勳攝）

義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽金萱組特等獎。（記者蔡宗勳攝）

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