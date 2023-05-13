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    首頁　>　嘉義縣

    拍桌罵嘉縣議員黃榮利「五字經」 太保市代會主席葉俊男判拘役10日

    太保市民代表會主席葉俊男（左）去年10月辱罵時任太保市長黃榮利（右，現為縣議員），被判處拘役10日。（資料照，記者林宜樟合成）

    太保市民代表會主席葉俊男（左）去年10月辱罵時任太保市長黃榮利（右，現為縣議員），被判處拘役10日。（資料照，記者林宜樟合成）

    2023/05/13 09:36

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市去年年底地方公職人員選舉競爭激烈，太保市民代表會主席葉俊男與時任太保市長的黃榮利（現為縣議員）各有不同支持的市長候選人選，葉俊男去年10月11日中午參加平安宴時，用力擊打黃榮利所坐桌次的桌面，辱罵「五字經」，黃榮利因而報警，經檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依公然侮辱罪判處葉俊男拘役10日，可易科罰金。

    去年太保市長選舉綠營分裂，民進黨提名時任縣議員的戴光宗參選市長，獲得葉俊男支持，而時任太保市公所秘書的鄭淑分脫黨參選市長，則獲黃榮利支持，雙方競爭激烈，幾近水火不容。

    去年年底地方選舉，葉俊男參選市民代表，黃榮利則參選縣議員，2人在去年10月11日中午時，均參加太保市福安宮舉行的平安宴，葉俊男因認為黃榮利在10月7日中午參加保福宮重陽敬老餐會時，曾出言詆毀其名譽（嘉義地檢署予以不起訴處分），因而徒步走到黃榮利所坐桌次旁，用力擊打桌面，讓桌面醬料噴濺到黃榮利身上，並對黃榮利辱罵「五字經」。

    事後黃榮利報警提告，偵訊時葉俊男坦承有發生此事，檢方認為葉俊男認為黃榮利曾詆毀其名譽，一時情緒控管不當為之發洩，聲請簡易判決處刑；法官審理認為，葉俊男在平安宴中，不特定人得以共見共聞情形下，辱罵黃榮利，犯後坦承犯行，雙方未達和解，判處葉俊男拘役10日，得易科罰金，可上訴，記者撥打葉俊男手機未接，無法得知他對判決回應

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