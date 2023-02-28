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    季節限定石棹琉璃光即將謝幕 掌握最後幾波寒流機會

    嘉義縣竹崎石棹地區令人目不暇給七彩琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    嘉義縣竹崎石棹地區令人目不暇給七彩琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    2023/02/28 12:56

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕每年10月至翌年3月秋末到春初季節限定的「石棹琉璃光」進入尾聲，「攝影達人」楊再明表示，想要觀賞石棹、隙頂地區雲霧光影千變萬化的美麗景致，要把握最後幾波寒流，否則錯過就得再等上半年多。

    每年10月至隔年3月間，當鋒面帶來冷空氣，如果有足夠的水氣就會逐漸形成雲霧，燈光透過雲霧折射後，產生像琉璃一樣透光七彩的色澤，因而只要天候配合就有出現琉璃光的機會，嘉義山區有好幾個適合觀賞拍攝的地點，包括竹崎鄉中和村石棹、番路鄉公田村隙頂二延平步道、梅山鄉太平雲梯與二尖山等，其中以石棹琉璃光最負盛名。

    蘇再明表示，只要天候條件合適，也就是氣溫14度以下，濕度85％以上就有機會出現琉璃光，令人目不暇給的大景則以凌晨1至3點出現機率最高，不過入夜之後就有機會看到琉璃光，這陣子配合櫻花、雲海，就可以讓遊客驚艷不已，路過千萬不要錯過。

    不過蘇再明也表示，今年冬天乾旱幾乎不下雨致霾害嚴重，影響到「石棹琉璃光」出大景的機率，美感也差了一點，他自己就對這兩個月竟夜守候拍攝的琉璃光不太滿意，但分享在臉書，臉友還是驚嘆連連，可見「石棹琉璃光」的魅力真的很強大。

    嘉義縣竹崎石棹地區詩情畫意的琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    嘉義縣竹崎石棹地區詩情畫意的琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    嘉義縣番路鄉隙頂的星空步道。（蘇再明提供）

    嘉義縣番路鄉隙頂的星空步道。（蘇再明提供）

    嘉義縣石棹櫻花琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    嘉義縣石棹櫻花琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    嘉義縣石棹閃電琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

    嘉義縣石棹閃電琉璃雲瀑。（蘇再明提供）

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