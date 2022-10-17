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    嘉義縣首次辦青年派對 縣長翁章梁化身DJ放音樂

    嘉義縣長翁章梁（右）化身派對DJ。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右）化身派對DJ。（嘉義縣政府提供）

    2022/10/17 22:32

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府勞工暨青年發展處今晚在長榮文苑酒店舉辦「嘉我好漾 ActionPlan青年成果 萬聖節Party Night！」，是縣府首次舉辦青年派對，有近200名青年參與，穿上主題dress code的花襯衫或萬聖節裝，縣長翁章梁穿上花襯衫出席，化身DJ播放音樂，現場氣氛歡樂，充滿著歡笑聲。

    翁章梁說，勞青處創造交流平台，經過兩年多的經營吸引諸多領域的年輕人共同參與，透過此平台都能讓大家集思廣益、互相學習，當遇到挫折時，互相安慰；他說，看到年輕人不論成功或失敗總是充滿著活力，具有一股向上的能量，與嘉義縣正成為新興發展區域的態勢相同，祝福青年在追夢的過程中，累積經驗，累積挫折，邁向成功。

    勞青處長陳奕翰說，「嘉我好漾」青年平台計畫執行兩年，透過課程、論壇、小聚、參訪、工作坊及青年市集活動，認識眾多嘉義縣青年，更瞭解青年們的需求與未來想發展的方向，規劃出更符合青年需要的活動或計畫，讓「嘉我好漾」成為嘉義縣在地青年的交流平台。

    晚上的派對讓嘉義縣青年更加瞭解縣府所辦活動或與在地大學、社區合作提案或創業獎助計畫等，除「嘉我好漾」，也有「促進青年留鄉返鄉結合社區發展補助計畫」、「嘉鄉的100種美好生活」、「青年好Young青年領袖營」等，展現出嘉義縣青年硬實力；歡迎有需求的民眾可關注「有青嘉大聲－嘉義縣政府勞青處」臉書粉專或撥打05-3620123分機8843洽詢謝小姐。

    嘉義縣政府首次舉辦青年派對，讓青年互相交流分享。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府首次舉辦青年派對，讓青年互相交流分享。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府首次舉辦青年派對，讓青年互相交流分享。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府首次舉辦青年派對，讓青年互相交流分享。（嘉義縣政府提供）

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