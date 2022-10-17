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    嘉義太保嘻哈爺奶跳街舞 將登台北小巨蛋演出

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，即將登上台北小巨蛋演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，即將登上台北小巨蛋演出。（記者林宜樟攝）

    2022/10/17 12:47

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點，有許多銀髮族在此學習，這一年多由築夢者舞團舞蹈老師楊竣翔教導爺爺奶奶跳街舞，組成「嘻哈爺奶」，獲選為弘道老人福利基金會在台北小巨蛋舉辦的「仙角百老匯」表演團體，是雲嘉南區唯一獲選團隊，將於10月29日演出，最近爺奶們加緊練習，要在大舞台上表現舞技與熱情。

    太保市長黃榮利、太保市公所秘書鄭淑分、太保市民代表會副主席吳宏哲、代表官汝濃、林淑勉及梅埔里長官德發等今天參與「嘻哈爺奶」MV發表會及繪畫班成果展，影片中長輩們在廟宇、田裡跳街舞，甚至拿著鋤頭、鐮刀比劃，活潑有朝氣，並感謝福興宮主委呂明鍾、特助廖怡茜協助據點課程及MV拍攝。

    黃榮利說，公所有感於長輩無人陪伴，開辦多元樂齡學習課程，跳健康操、土風舞、社區媽媽班、產銷班、歌唱班等，各關懷據點由秘書鄭淑分帶領社區一同發展，跳舞、合唱，讓長輩們更有活力；鄭淑分說，以往社區長輩學舞大多是啦啦隊或傳統舞蹈，福興宮據點安排樂齡街舞學習，年輕又時尚。

    福興宮據點班長馬素珠說，據點成立4年多，有50多位長輩參與，1年多前先從防疫舞蹈開始接觸街舞；長輩們跳街舞要學習各種拍子動作，還有變換隊形，必須用各種訊息手勢提醒，雖然學起來不容易，但都很開心；楊竣翔說，帶領長輩跳舞需要用台語教學，他也學到不少，最近加緊集訓，要讓參與表演的28位阿公阿嬤在大舞台上展現舞技。

    太保市公所表示，「仙角百老匯」是弘道老人福利基金會在台北小巨蛋舉辦的銀髮舞台秀，迄今累計超過9萬名觀眾，2526位長者登台演出，2019年獲英國霸菱基金會選為「全球創意高齡經典案例」，福興嘻哈爺奶將登小巨蛋演出，歡迎各界前往觀賞支持。

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，即將登上台北小巨蛋演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，即將登上台北小巨蛋演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，即將登上台北小巨蛋演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，即將登上台北小巨蛋演出。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，阿公阿嬤拿著農具跳舞。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，阿公阿嬤拿著農具跳舞。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，阿公阿嬤拿著農具跳舞。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點的「嘻哈爺奶」發表MV，阿公阿嬤拿著農具跳舞。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點有繪畫班，阿公阿嬤們的畫作很生動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點有繪畫班，阿公阿嬤們的畫作很生動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點有繪畫班，阿公阿嬤們的畫作很生動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點有繪畫班，阿公阿嬤們的畫作很生動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點有繪畫班，阿公阿嬤們的畫作很生動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣太保市梅埔里埔心福興宮關懷據點有繪畫班，阿公阿嬤們的畫作很生動。（記者林宜樟攝）

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