嘉縣百人編籬定砂 為布袋鎮好美里「固沙養灘」

布袋鎮好美社區民眾今天與台灣基督長老教會嘉義中會教友，在強風飛砂中編籬堆砂，希望藉此防止海岸線退縮。（游志豪提供）

2022/10/16 21:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美里「好美寮自然保護區」，每年冬季因東北季風「風吹沙」，加上人為、氣候變遷等因素，使沙洲快速流失，林務局嘉義林區管理處今攜手台灣基督長老教會嘉義中會、好美社區發展協會，舉辦「編籬定砂」活動，採攔砂堆砂後種植栽方式定砂，且可避免海岸飛砂內侵，淹沒道路、林木及內陸設施，吸引約200人參加。

此活動源自2016年，台灣基督長老教會嘉義中會及好美社區發展協會發起的一個環保行動計畫「固沙養灘」，每年夏季開始前，舉辦沙灘植樹活動，10月左右因應東北季風，舉行編籬定砂活動。

經7年努力，至今增加好美寮濕地沙灘近25公頃土地，眾人對土地復育信仰的行動，不只增加好美寮沙灘，還讓社區精神在國際上被看見，獲今年「全球百大目的地永續故事獎」特優，成為永續環境的台灣之光。

今天活動從下午3點開始進行到5點，約200人社區居民、基督教友，雲嘉南濱海風景區管理處長陳煜川也到場參加，眾人在強風飛砂中手作編籬，期望藉此攔下飛砂並堆積飛砂，後續經種植栽定砂，避免海岸線退縮並以此增加灘土，穩固海岸線。

嘉義林管處表示，此次活動是利用現地廢棄蚵架及收集在地田菁桿為材料，編籬設置堆沙籬，堆砂籬每年可留存堆砂高度約30至40公分，堆砂累積後，可栽植海岸樹種定砂，且可避免海岸飛砂內侵而埋沒道路、林木及內陸各種設施。

林管處強調，海岸沙地環境很惡劣，植物生長困難，因此，無論以苗木植栽、種子直播或直接扦插於林地方式，都必須先定砂，使地面穩定再行種植植物才能存活成功；好美沙灘已呈現不同林齡的木麻黃林相，發揮保安功能，復育成果已見成效。

活動發起人之一的台灣基督長老教會嘉義中會牧師黃智鴻表示，今天總共築起8道堆砂籬，預計可為今年度增加約4公頃的沙灘地；此活動是源自大家對台灣土地疼惜的心，因此凝聚這麼多人持續參與7年，也希望藉此活動讓大家更重視環境議題。

參與活動民眾利用廢棄蚵架、曬乾的田菁桿編織圍籬攔砂堆砂。（游志豪提供）

參與活動民眾用一下午時間編織圍籬以攔住飛砂。（嘉義林管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法