義竹鄉幸福巴士 10月17日起正式營運

義竹鄉幸福巴士即將營運，鄉長黃阿家等進行祈福儀式。（義竹鄉公所提供）

2022/10/14 14:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府與義竹鄉公所共同努力，獲交通部公路總局232萬餘元補助，規劃幸福巴士路線，讓公共運輸服務能順利深入義竹鄉22個村落，今天舉辦祈福儀式，預計10月底正式通車營運。

義竹鄉長黃阿家今天為幸福巴士舉辦「淨車祈福活動」，依古禮舉行祈福儀式，祈求保佑行車平安。黃阿家說，義竹鄉位處偏鄉地區，公共交通運輸不便，過去只能仰賴親屬或計程車載送，為解決問題，公所和縣府攜手努力，向交通部爭取經費，今年度「義竹鄉幸福巴士計畫」共計獲得交通部公路總局補助232萬餘元，將對義竹的交通有很大的幫助。

義竹北線及南線透過幸福巴士的方式來提供偏遠村落基本公共運輸服務，滿足民眾外出購物、就學、就醫、採買及轉乘高鐵等需求，也能提升嘉義縣公共運輸服務涵蓋率。

路線「幸福義竹1路（義竹南線）」由義竹站發車，依序停靠義竹仁里、頭竹圍、新店村、南興國小、北華村、平溪村、後鎮村、東後鎮仔、生態埤塘、埤前村、活動中心，終點站回到義竹站。每周一至五行駛，每日5班次。

「幸福義竹2路（義竹北線）」同樣由義竹站發車，依序停靠龍蛟村、東榮村、東光村、溪洲村、中平社區（北站）、中平社區（南站）、八卦樓、五間厝、田尾社區、義竹國中、活動中心，終點站回到義竹站，每周一至五行駛，每日5班次。

義竹幸福巴士10月17日起正式營運，每日行駛5班次，沿線除固定站位外，亦提供隨招隨停服務，歡迎民眾多加使用敬老卡及愛心卡，一同搭乘便利且安全的大眾運輸工具。

義竹鄉幸福巴士即將營運，鄉長黃阿家等進行祈福儀式。（義竹鄉公所提供）

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