「台灣欒樹」換季彩妝登場 嘉義處處可見美不勝收盛景
2022/10/06 10:07
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有「四色樹」之稱的台灣欒樹，時值季節變化，綻放繽紛的花序，由於作為行道樹，種植範圍廣，嘉義處處可見其美不勝收盛景，是最近網路熱門的應景植物之一，民雄鄉金興村牛稠溪堤防站在堤頂就可以平視美麗的台灣欒樹，成了網紅取景正夯的景點。
劉姓攝影達人指出，嘉義可以拍攝觀賞台灣欒樹的地點超過百處，配合地景地貌各有千秋，其中竹崎鄉滿竹自行車道的欒樹與林鐵火車相映成趣，屬全國性的「攝點」，水上路南靖自行車道的欒樹隧道也遠近馳名，華興橋東側的金興村牛稠溪堤防今年竄紅，成了拍攝焦點。
劉姓攝影達人表示，台灣欒樹的樹型雖不算高大，但不管是庭園樹或行道樹，拍攝時要有一定的仰角，如果要拍欒樹與人物還得取好角度，但金興村牛稠溪堤防的台灣欒樹就種在防汛道路，因而欒樹與在堤頂的人同高，怎麼拍怎麼好看，一般民眾用手機就可以幫家人或朋友拍出美麗的照片。
另「攝影達人」黃源明則推薦阿里山公路觸口樹木銀行台灣欒樹之美，指目前正值樹木銀行周邊區域的台灣欒樹花開結果，標準的「四色樹」花海非常壯觀，最特別的是搭配整個無電線桿的自然環境，相機手機隨手拈來盡是美照，但也提醒戶外場域小黑蚊猖獗，務必做好防護或尋求保全志工的防蚊液協助。