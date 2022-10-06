「台灣欒樹」換季彩妝登場 嘉義處處可見美不勝收盛景

嘉義縣民雄鄉金興村牛稠溪堤防美不勝收的台灣欒樹成了正夯的景點。（記者蔡宗勳攝）

2022/10/06 10:07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有「四色樹」之稱的台灣欒樹，時值季節變化，綻放繽紛的花序，由於作為行道樹，種植範圍廣，嘉義處處可見其美不勝收盛景，是最近網路熱門的應景植物之一，民雄鄉金興村牛稠溪堤防站在堤頂就可以平視美麗的台灣欒樹，成了網紅取景正夯的景點。

劉姓攝影達人指出，嘉義可以拍攝觀賞台灣欒樹的地點超過百處，配合地景地貌各有千秋，其中竹崎鄉滿竹自行車道的欒樹與林鐵火車相映成趣，屬全國性的「攝點」，水上路南靖自行車道的欒樹隧道也遠近馳名，華興橋東側的金興村牛稠溪堤防今年竄紅，成了拍攝焦點。

劉姓攝影達人表示，台灣欒樹的樹型雖不算高大，但不管是庭園樹或行道樹，拍攝時要有一定的仰角，如果要拍欒樹與人物還得取好角度，但金興村牛稠溪堤防的台灣欒樹就種在防汛道路，因而欒樹與在堤頂的人同高，怎麼拍怎麼好看，一般民眾用手機就可以幫家人或朋友拍出美麗的照片。

另「攝影達人」黃源明則推薦阿里山公路觸口樹木銀行台灣欒樹之美，指目前正值樹木銀行周邊區域的台灣欒樹花開結果，標準的「四色樹」花海非常壯觀，最特別的是搭配整個無電線桿的自然環境，相機手機隨手拈來盡是美照，但也提醒戶外場域小黑蚊猖獗，務必做好防護或尋求保全志工的防蚊液協助。

嘉義縣民雄鄉金興村牛稠溪堤防台灣欒樹景色美不勝收。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄鄉金興村牛稠溪堤防美麗的台灣欒樹。（記者蔡宗勳攝）

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