嘉義23.5光藝術黯淡 縣府：拚連假前亮起來

嘉義縣議員林緗亭指出，北回歸線太陽館前的入口意象現在不會發亮。（林緗亭提供）

2022/10/04 22:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣北回太陽館前跨越台一線的「23.5」光藝術入口意象，因年久失修，燈組損壞，長期黯淡，嘉義縣議員林緗亭認為，國慶連假將至，縣府舉辦國慶焰火、全民運動會等大型活動，但嘉縣以「太陽之都」為稱號，太陽館前的入口意象卻不會亮，建議縣府儘速修繕。

縣府教育處表示，光藝術入口意象燈組損壞，若要恢復，需全部更換，但經費很高，目前已請水電廠商進行評估，進行簡易修繕，雖然暫時無法恢復原有的光藝術燈組，但會盡力於10月8日連假前「亮起來」。

林緗亭也說，目前一館太陽館與二館太空館之間被鐵路阻隔，無法直接連結，建議縣府提供接駁或設置單車等方式，讓遊客能夠輕鬆往返兩館之間。

教育處說明，太陽館與太空館間有鐵路隔開，目前嘉義市鐵路高架化進行工程，將於太空館前方設置北回歸線車站，一館與車站之間則會有休閒小徑相通，車站工程預計2025年底通車，待通車後，遊客就可通行，目前觀察，到訪太陽館與太空館的遊客以自行開車為主，建議民眾以開車方式來往，若步行約15分鐘，縣府正規劃兩館一日遊學課程及戶外教學，此部分會透過車輛進行接駁。

縣議員林緗亭表示，之前北回歸線太陽館前的入口意象會發光。（林緗亭提供）

縣議員林緗亭表示，之前北回歸線太陽館前的入口意象會發光。（林緗亭提供）

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