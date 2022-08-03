鱟保育大躍進！ 嘉義濕地放流250隻2～3齡稚鱟

嘉義縣生態保育協會在嘉義沿海濕地放流250隻2-3齡稚鱟。（圖由嘉義縣生態保育協會提供）

2022/08/03 14:36

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣生態保育協會攜手嘉義縣政府、海洋委員會海洋保育署進行瀕危物種三棘鱟的保育，經培訓志工幫忙混獲成鱟的收容與養護，成功孵化600多隻稚鱟，首創民間團體自力孵化稚鱟成功的案例，今天上午在沿海兩處濕地放流250隻2-3齡稚鱟，保育工作向前大邁進。

「鱟」在地球存活4億8000萬年，堅韌的生命力無庸置疑，但在人類文明荼毒下，成鱟逐漸失去產卵場，稚鱟的孵育場也幾乎破壞殆盡，2019年3月，國際自然保育聯盟IUCN紅皮書將三棘鱟列為全亞洲地區瀕危物種。

嘉義縣生態保育協會2021年在嘉義縣政府「好美寮濕地稚鱟棲息地調查計畫」和海洋委員會海洋保育署「海洋保育在地守護計畫」的支持，及所有成員和志工們的努力下，成功孵化600多隻稚鱟，創下民間團體首次自力孵化稚鱟成功的案例。

協會2019、2021年進行好美寮濕地稚鱟棲息地調查，在其中兩個樣區發現野生稚鱟個體，加上其他調查資料的呈現，確定該兩處樣區為適合稚鱟的棲息環境，也為日後稚鱟的復育找到適當的放流場所。

生態保育協會為快速減少中的鱟族群盡一份心力，在嘉義縣政府與海保署支持下，今天上午搭船到前兩次調查確定的稚鱟棲息地，進行2-3齡稚鱟的放流工作，共放流250隻，期待嘉義沿海可以經常看到三棘鱟的蹤跡。

嘉義縣生態保育協會在嘉義沿海濕地放流250隻2-3齡稚鱟。（圖由嘉義縣生態保育協會提供）

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