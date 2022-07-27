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    首頁　>　嘉義縣

    超狂！划龍舟跨海到澎湖 返程再救漁網纏身海龜

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」成員返程在海上救援被漁網纏住的海龜。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」成員返程在海上救援被漁網纏住的海龜。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    2022/07/27 21:07

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣體育會主辦2022「黑水騰龍 勇渡西瀛」海域龍舟運動，昨天（26日）耗費近10小時，從嘉義布袋划過「黑水溝」台灣海峽到澎湖，單程56公里，完成台灣首次划龍舟跨海到澎湖創舉。一行人今天騎水上摩托車及搭船返回時，在海上發現一隻海龜被漁網纏住，成員們用刀切斷漁網，救出海龜救出，讓牠重獲自由。

    嘉義縣體育會水中運動委員會、民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會合作，舉辦划龍舟到澎湖活動，民雄國中輕艇龍舟隊教練尤為立、蘭嶼黑潮勇士張世凱等人擔任教練指導，划槳手加上安全人員共77人，有社會人士、民雄國中學生、輕艇國手、民進黨台南市議員參選人王宣貿、嘉義縣議員參選人陳主明等一同參與，以11人一組，共3組人輪替划龍舟到澎湖，戒護船隻、水上摩托車及救生艇隨行，確保安全，昨天完成台灣首次創舉。

    嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘說，今天下午2點啟程將龍舟運回，成員們則分別騎水上摩托車或搭船返回嘉義縣，約3點多時在外傘頂洲附近，有成員發現一隻海龜被漁網纏住，無法動彈，在海上漂浮，成員將海龜從漁網中救出，讓牠返回大海，這次挑戰多了一次生命教育！

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」活動成員昨天划龍舟經台灣海峽到澎湖縣。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」活動成員昨天划龍舟經台灣海峽到澎湖縣。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」成員在海上救援被漁網纏住的海龜。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」成員在海上救援被漁網纏住的海龜。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」成員海上救援被漁網纏住的海龜，讓牠重獲自由。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」成員海上救援被漁網纏住的海龜，讓牠重獲自由。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

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