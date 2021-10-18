第一隻在台灣本土誕生的鸕鶿現身 鳥友拍下畫面好興奮

鳥友陳建安拍下鸕鶿幼鳥探頭畫面。（陳建安提供）

2021/10/18 15:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鰲鼓濕地是台灣重要候鳥棲息地，今年9月中旬，一對冬候鳥鸕鶿在鰲鼓濕地的樹梢上築巢，是台灣首見有鸕鶿築巢；事隔月餘，鳥友陳建安昨天（10月17日）早上拍到鸕鶿幼鳥在巢內現身畫面，還有成年鸕鶿與幼鳥互動畫面，能拍到第一隻在台灣本土出生的鸕鶿，讓他覺得「好興奮」。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺說，鸕鶿一般是在3月到8月在中國北方繁殖，再從繁殖地往南避寒過冬；初步研判可能是近年「季節亂了」，如中國北方提早變寒，台灣持續炎熱等狀況，使得鸕鶿到台灣築巢下蛋。

陳建樺說，這隻鸕鶿幼鳥誕生，是台灣本土第一次有鸕鶿成為留鳥，台灣成為這隻鸕鶿的繁殖地，然而鸕鶿幼鳥明年春天時，會飛往北方，還是就留在台灣，還有待觀察；鰲鼓濕地很少有大型禽類，鸕鶿幼鳥在此處應可安全長大，接下來是生長期，可觀察公母鳥餵食情形，若生長狀況良好，預計1個月後將可飛行，這些過程都是台灣鳥類觀察重要資料。

陳建安說，9月中旬得知鰲鼓濕地有台灣第一對築巢孵蛋的鸕鶿，研判1個月左右將會孵化，因此昨天到場等候，早上9點多時拍到巢中的鸕鶿幼鳥探頭，非常興奮。

陳建安說，他個人認為可能是鸕鶿繁殖地中國北方環境有所改變，目前台灣天氣仍炎熱如夏季，而這對鸕鶿到鰲鼓濕地後，正常春夏季節繁殖的鸕鶿可能認為此地環境氣溫適合，因此築巢下蛋。

鳥友陳建安拍下鸕鶿幼鳥探頭畫面。（陳建安提供）

鳥友陳建安拍下鸕鶿幼鳥探頭畫面。（陳建安提供）

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