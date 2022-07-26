雲嘉嘉聯合作戰 李俊俋拜會劉建國

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右），昨拜會同黨雲林縣長參選人劉建國（左），對雲嘉嘉區域聯合進行意見交流。（李俊俋辦公室提供）

2022/07/26 05:30

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義市長參選人李俊俋拋出「區域聯合打選戰」構想，繼上週五拜會同黨籍爭取連任的嘉義縣長翁章梁，商討縣市聯合都市計畫，昨拜會同黨籍雲林縣長參選人劉建國，李希望藉由曾與劉在立院合作推動「夜間牙醫」政策默契，就未來「雲嘉嘉區域聯合」概念進行合作交流。

李俊俋昨午拜會劉建國，針對雲嘉醫療、長照政策交流意見。李俊俋表示，他與劉建國皆認為，隨著人口老化、青年外移，嘉市、雲林縣的醫療長照不能單靠中央協助及補助設立長照Ａ、Ｂ、Ｃ據點，應發展「縣市作伙顧」策略方向。

李俊俋說，嘉市幅員雖小，但醫療資源豐富，主政者須思考如何善用醫療資源，讓城市更好，讓區域更好。

劉建國提到，雲林縣面臨人口老化加劇、醫療資源難以負荷狀況，過去他與李俊俋在立院推動「夜間牙醫」，解決雲縣鄉親半夜牙痛卻求醫無門窘境，未來若與李俊俋都當選縣市首長，依過去兩人成功合作經驗與默契，一定能幫雲林、嘉市在長照議題找出最佳答案。

李俊俋上週五拜會翁章梁，翁說，嘉義縣市屬生活共同圈，合作互助才能讓地方發展共榮。兩人也談到嘉市爭取輕軌連結高鐵嘉義站、縣市交界區域排水治水等公共建設議題。

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