嘉義市跨年晚會嗨起來 「體育場夜市」霸氣重現

嘉義市體育館旁美食市集吸引滿滿人潮，重現體育場夜市盛況。（記者林宜樟攝）

2024/12/31 20:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕迎接2025年，嘉義市政府今晚在市立體育場舉辦跨年晚會，周邊安排美食市集，重現嘉義市過往「體育場夜市」盛況，讓市民回味，邁向新的一年。

嘉義市「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」有16組藝人、歌手輪番登場，萬人湧入逛夜市、參與跨年晚會，凌晨跨年將由市長黃敏惠帶領民眾倒數，在滅火器樂團Fire EX.、Crispy脆樂團及Boom！怪物星人的歌聲陪伴一同跨年。

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明天上午7點市府前廣場有元旦升旗活動，由嘉義市客家文化協會、原住民學生、新住民及童軍領唱國歌，展現多元文化、凝聚族群的精神，同步健行邁出新年第一步。

市府說，2025年元旦起婦女好孕幼兒健康福利再升級，提高每新生兒補助為3萬元、加碼補助青年租屋及求職加薪、市民婚後孕前健康檢查補助、生育津貼、到宅坐月子及擴大口服輪狀病毒疫苗，並且自編預算，學校「班班喝鮮乳」政策2月起擴及市府所屬國中。

嘉義市跨年晚會吸引爆棚人潮來看表演，歡樂迎接2025年。（記者林宜樟攝）

歌手在舞台上演出。（記者林宜樟攝）

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