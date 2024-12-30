配合市地重劃封路497天 嘉義市新生路今先通車

嘉義市新生路封閉路段，今下午2點通車。（記者王善嬿攝）

2024/12/30 12:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市辦理「建國二村、復興新村市地重劃工程」，2023年8月起封閉新生路自公明路至民族路段，及橫向的中正路、光彩街、志航街等部分路段，總體工程預計明年5月完工，因應民眾交通需求，其中新生路優先開放於今天下午2點通車。

新生路通車祈福儀式今上午9點10分舉行，嘉義市長黃敏惠及多名市議員、里長上香祈福，在南興國中樂旗隊帶領下，通過已完工路段。

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黃敏惠表示，早期建國二村是空軍眷舍、復興新村是陸軍眷舍，嘉義市政府從2005年眷村搬遷後，一直與國防部爭取規劃，希望整體開發、促進發展，經許多挑戰，將採市地重劃方式開發，並於2023年8月起施工，包括道路下方埋設污水管等，未來希望將住宅區變更為商業區外，規劃公園用地、廣場兼停車場用地、道路用地等公共設施用地，保留的4棟眷舍建築將規劃嘉義市眷村生活文化館，公園下方設有雨水撲滿，道路兩旁人行道採透水鋪面，提升城市韌性及人本環境空間，配合新生路新植喬木串聯彌陀風廊，營造涼感、活力、綠意的藝文商業空間。

黃敏惠說，這區是嘉義市「蛋黃中的蛋黃」，將是「東區大進步」重要引擎，相信啟動後將帶來更大力量；2023年起因應全區施工，工區管制封路497天，順應民意，在2025年元旦前讓新生路先通車，未來土地公開標售，招商引資進駐，未來打造如台北信義區「嘉義信義新興商業區」，潛力可期。

市府工務處長蘇文崎表示，廠商施工遇下大雨無法施工、施作滯洪池時因地質變更工程設計及施作污水幹管時因民族路地下管線較多而耗時，整體工程依照合約申請展延至明年5月完工，然而廠商持續趕工、目前進度已達82%。

嘉義市長黃敏惠（前排左三）今率眾焚香祈福，期許工程、通車人車平安順利。（記者王善嬿攝）

嘉義市新生路因應建國二村、復興新村市地重劃工程施作，部分路段封閉497天，今率先通車。（記者王善嬿攝）

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程進度82%，今下午2點優先開放新生路通車。（記者王善嬿攝）

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