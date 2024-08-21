去年清運路殺犬貓1282件 嘉市環保局24小時窗口上路

嘉義市環保局今年設置24小時窗口清理路殺動物屍體，接獲通報都優先處理。（嘉義市環保局提供）

2024/08/21 15:31

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年動物保護意識提升，嘉義市環保局去年共接獲1282件通報流浪動物屍體清理案件，以犬貓為大宗；因應夜間通報、清理動物屍體需求，今年設置24小時處理窗口，接獲通報路殺動物屍體清理，將列為優先處理案件，結合動物保護教育園區資源委外火化，讓浪浪有尊嚴的走完最後一哩路。

市環保局清潔隊長林文郁表示，環保局今年增加30名人力，分別投入垃圾回收、掃路班、清運路殺動物屍體等工作，尤其近年動保意識抬頭，常接獲通報馬路有被車撞到的狗、貓、白鼻心、松鼠等受傷或死亡動物，以往清運動物屍體服務僅到晚間10點，今年提供24小時窗口處理，元月至7月獲報清理動物屍體892件。

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林文郁說，為了以人道方式處理被路殺浪浪屍體，民眾如發現有犬貓、白鼻心、松鼠等動物被撞死，可協助先移置路邊或安全地帶，避免二次傷害，同時撥打清潔隊電話05-2251775或1999嘉義市便民服務專線留下聯繫資料，並明確告知浪浪所在地點。

林文郁表示，人員接獲通報登記錄案後，將派員確認已死亡的動物，並覆上往生被將浪浪遺體送至冰櫃存放，並掃描晶片如為有主飼養的動物，會交由市府建設處通知主人處置，如是無主動物，會委外廠商火化；受傷動物，另通報動物保護教育園區05-2168661救援。

嘉義市環保局建議民眾遇到路殺犬貓時因應措施。（嘉義市環保局提供）

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