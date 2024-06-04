嘉市規劃打造區域設計中心 黃敏惠率團訪首爾設計基金會

嘉義市府團隊參觀東大門設計廣場。（嘉義市政府提供）

2024/06/04 22:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府擘劃十大旗艦計畫，規劃運用舊嘉義菸葉廠打造區域設計中心，嘉義市長黃敏惠率市府團隊今天拜會韓國首爾設計基金會，雙方針對基金會成立、目的及成效交流，黃敏惠並邀請首爾設計基金會來訪嘉義市。

首爾基金會執行長李炅暾、設計振興本部長朴鎮培等人今接待黃敏惠一行人。

李炅暾說，首爾設計基金會為首爾市政府捐助設立的基金會，以興建東大門設計廣場並促進設計產業發展，市府政策方針與首爾設計基金會前進目標與方向一致，成為東大門設計廣場更能發揮影響力的要因。

李炅暾表示，韓國、馬來西亞都有活化舊菸葉廠作為文化空間前例，但東大門設計廣場重點在於市府訂定可行政策並大力引導支持，期待東大門設計廣場成功的經驗，有助嘉義市設立區域設計中心，期許雙方相互學習，共同為設計導入城市治理而努力。

市文化局長盧怡君表示，2021台灣設計展在嘉市舉辦後，去年邀請來自日本、英國、澳門3位國際設計大師擔任「+Design 嘉義．夏設計—國際設計論壇暨工作坊」講師，同時在「臺灣國際學生創意設計大賽」設置「嘉義市特別獎」，發掘新生代創意設計人才。此次參訪，將有助於今年底舊嘉義菸葉廠成立區域設計中心，挹注國際設計能量成為台灣設計磁場。

嘉義市長黃敏惠率團參訪首爾設計基金會。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法