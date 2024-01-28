160公里徒步行腳阿里山 玄隍殿成立行善籌備會做公益

東南嶽玄隍殿今天發放愛心物資給義教里、後湖里、頂庄里、中庄里、仁義里的弱勢民眾。（記者林宜樟攝）

2024/01/28 22:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市東南嶽玄隍殿信眾從2014年開始，輪流背著玄天上帝神像步行到海拔2000多公尺高的嘉義縣阿里山受鎮宮參香，全程來回160公里，日前完成第9次活動，並結合公益成立「玄隍殿行善籌備會」，今天發放給義教里、後湖里、頂庄里、中庄里、仁義里的弱勢民眾、家戶愛心物資，讓更多的弱勢家庭獲得溫飽。

玄隍殿總執事吳典杰說，行腳阿里山受鎮宮謁祖迎旗會香祈福，是用「腳踏實地一步一腳印」行腳的精神，展現對神明最大的誠心和敬意，今年活動由神明指示，成立「玄隍殿行善籌備會」，結合公益關懷地方弱勢，集合眾人的愛心捐贈物資，讓需要幫助的家庭能感受到社會溫暖。

今天下午廟方舉辦「聯合鄰里寒冬送暖發放愛心物資」行善公益活動，發放愛心物資給義教里、後湖里、頂庄里、中庄里、仁義里的弱勢民眾與家庭，市議員黃露慧、黃盈智、李奕德、戴寧一同參與，戴寧還發現一位行動不便的女性長者在路旁推著一台車輪爆胎的兩輪回收車，正要來領取物資，立即上前協助，陪同到腳踏車維修店修車。

吳典杰說，帝爺公信仰的力量，能安定撫慰人心，玄隍殿集大眾之力，傳遞幸福的能量，捐贈愛心物資給弱勢族群及貧困家庭，聚愛送暖，讓帝爺公信仰延續，以善的循環，敦親睦鄰，溫暖鄉里情。

嘉義市議員戴寧（中）發現一名長輩推著爆胎的二輪推車要領物資，趕緊上前協助。（記者林宜樟攝）

市議員李奕德（右二起）、戴寧、黃露慧、黃盈智到東南嶽玄隍殿參拜，一同參與公益活動。（記者林宜樟攝）

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