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「最兇議員」顏翎熹發春聯 粉絲透早不畏寒冷排隊等候

嘉義市議員顏翎熹今發放春聯，吸引粉絲一早排隊守候。（民眾提供）

嘉義市議員顏翎熹今發放春聯，吸引粉絲一早排隊守候。（民眾提供）

2024/01/28 14:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕實況主Molly翎熹2022年改名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，順利以無黨籍當選嘉義市東區議員，身材火辣被網友稱為最兇議員；去年12月她改回本名顏翎熹，今中午在嘉義城隍廟發放春聯，今早8點嘉市氣溫降到攝氏13.7度，吸引眾多粉絲不畏寒冷排隊等候，人氣紅不讓。

嘉市議員顏翎熹今中午12點到下午1點半發放「好運龍總來」春聯，是她去年改回本名後舉辦的第一場活動，吸引粉絲排隊索取，排隊人龍自嘉義城隍廟綿延至吳鳳北路，限量200份被索取一空，沒拿到春聯的粉絲樂與顏翎熹合照。

顏翎熹表示，去年改名字之後最大好處是終於可以看醫生，因為不用解釋名字為什麼那麼長。

針對民進黨嘉市議員林煒軒因車禍遭人毆打，顏翎熹表示有與同事了解林煒軒傷勢，因林已經出院，明天週一嘉義市議會臨時會開議，她會另找時間去探望慰問。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，發放春聯活動是由市議員顏翎熹自行舉辦，週日上午原本到廟裡參拜信眾多，且周邊鄰近東市場、共和市場，民眾領完春聯還能到城隍廟參拜、去市場採買，讓廟埕人潮不斷。

嘉義市議員顏翎熹今天在嘉義城隍廟發放春聯，在廟埕出現排隊人龍。（葛永樂提供）

嘉義市議員顏翎熹今天在嘉義城隍廟發放春聯，在廟埕出現排隊人龍。（葛永樂提供）

嘉義市議員顏翎熹今在嘉義城隍廟發放春聯。（擷取自Molly翎熹臉書）

嘉義市議員顏翎熹今在嘉義城隍廟發放春聯。（擷取自Molly翎熹臉書）

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