王美惠率內政委員會考察 爭取提升道路品質、汰換警消設備
2023/11/20 17:52
〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委王美惠今率立法院內政委員會到嘉義考察，王美惠表示，包括改善市容觀瞻城鎮之心，生活圈道路與提升道路品質，還有嘉義市消防局汰換老舊車輛，4年來爭取共13億元經費，未來爭取建設和預算腳步不會停歇，努力為鄉親打造更優質的生活品質，讓嘉義更美好。
今包括王美惠、立委游毓蘭及警政署、消防署及國土管理署官員一同考察，針對近日嘉義市多起大火及選舉治安問題討論，嘉義市長黃敏惠也出席與會。
王美惠說，她非常重視警消需求，如市消防局第二分隊重建工程，她2020年就爭取中央協助，隔年1月中央同意補助，工程於2022年4月動工，預計2024年元月啟用。
王美惠表示，此次選舉嘉義市黑函問題嚴重，感謝警政單位辛苦查察偵辦，另，針對嘉義市社會住宅規劃，王美惠說目前已有3座社宅正再動工和規劃，完工後預計有491戶，各社宅設有托嬰中心、日照中心與身障照顧，未來如果還有需求，一定努力爭取。
王美惠說，為改善道路品質、保障行人安全，會勘中已獲得國土管理署長吳欣修允諾支持，將持續改善嘉義市人行道品質，確保行人安全。