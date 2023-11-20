王美惠率內政委員會考察 爭取提升道路品質、汰換警消設備

民進黨立委王美惠今天率立法院內政委員會到嘉義市消防局視察消防裝備。（王美惠服務處提供）

2023/11/20 17:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委王美惠今率立法院內政委員會到嘉義考察，王美惠表示，包括改善市容觀瞻城鎮之心，生活圈道路與提升道路品質，還有嘉義市消防局汰換老舊車輛，4年來爭取共13億元經費，未來爭取建設和預算腳步不會停歇，努力為鄉親打造更優質的生活品質，讓嘉義更美好。

今包括王美惠、立委游毓蘭及警政署、消防署及國土管理署官員一同考察，針對近日嘉義市多起大火及選舉治安問題討論，嘉義市長黃敏惠也出席與會。

王美惠說，她非常重視警消需求，如市消防局第二分隊重建工程，她2020年就爭取中央協助，隔年1月中央同意補助，工程於2022年4月動工，預計2024年元月啟用。

王美惠表示，此次選舉嘉義市黑函問題嚴重，感謝警政單位辛苦查察偵辦，另，針對嘉義市社會住宅規劃，王美惠說目前已有3座社宅正再動工和規劃，完工後預計有491戶，各社宅設有托嬰中心、日照中心與身障照顧，未來如果還有需求，一定努力爭取。

王美惠說，為改善道路品質、保障行人安全，會勘中已獲得國土管理署長吳欣修允諾支持，將持續改善嘉義市人行道品質，確保行人安全。

民進黨立委王美惠今天率領立法院內政委員會視察城市環境道路品質。（王美惠服務處提供）

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