托嬰中心拿棉被蓋幼兒頭1.5小時僅口頭告誡 王浩要嘉市府硬起來

嘉義市議員王浩要求市府如查獲兒少福利機構有違規情事要硬起來執法，維護兒少權益。（記者王善嬿攝）

2023/11/16 17:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員王浩接獲民眾陳情，有嬰幼兒在某間私立托嬰中心午睡時，遭棉被蓋住頭部約1.5個小時，家長向嘉義市政府社會處反映，社會處僅「口頭告誡」，令家長心寒，要求市府維護兒少權益「硬起來」。

市府社會處長李思賢說，該托嬰中心說明是因幼兒有聞棉被味道習慣棉被才會蓋到頭，獲通報就立即告誡業者，加強稽查，至今未再發生類似情形。

此外，還有家長陳情反映，今年3月間給學校的托藥單註明早上10點及下午3點30分幫孩子餵藥，因某天早上7點多在家裡已經餵藥，托嬰中心老師未確認，10點就餵藥，服藥間隔時間僅2個多小時，短於服藥間隔至少4小時的時間，質疑托嬰中心專業知識不足。

王浩今天在嘉義市議會質詢表示，新北市曾發生托嬰中心有女嬰因棉被蓋頭遭悶死社會案例，且嬰幼兒碰上不當管教，無法為自己遭遇發聲，家長如沒有及時察覺，很難即時取得孩子受傷證詞，帶孩子就醫、取得醫療診斷證明，無法進一步處理，要求市府依「兒童及少年福利與權益保障法」針對涉違反法規的機構負責人或人員裁處「硬起來」。

李思賢說，今年6月接獲家長陳情，兒童在托嬰中心午睡有安撫巾蓋到臉部情況，調閱監視錄影畫面確認，初步釐清後已立即介入指導，要求負責人對托育人員加強教育，並加強訪視輔導、提高突襲巡查次數，加強托育人員照顧知能，確保托嬰中心營運符合相關法令規範；家長委託用藥部分，會持續輔導各托嬰中心落實與家長間溝通暢通、檢視給藥程序並落實託藥規定。

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