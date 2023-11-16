托嬰中心拿棉被蓋幼兒頭1.5小時僅口頭告誡 王浩要嘉市府硬起來
2023/11/16 17:29
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員王浩接獲民眾陳情，有嬰幼兒在某間私立托嬰中心午睡時，遭棉被蓋住頭部約1.5個小時，家長向嘉義市政府社會處反映，社會處僅「口頭告誡」，令家長心寒，要求市府維護兒少權益「硬起來」。
市府社會處長李思賢說，該托嬰中心說明是因幼兒有聞棉被味道習慣棉被才會蓋到頭，獲通報就立即告誡業者，加強稽查，至今未再發生類似情形。
此外，還有家長陳情反映，今年3月間給學校的托藥單註明早上10點及下午3點30分幫孩子餵藥，因某天早上7點多在家裡已經餵藥，托嬰中心老師未確認，10點就餵藥，服藥間隔時間僅2個多小時，短於服藥間隔至少4小時的時間，質疑托嬰中心專業知識不足。
王浩今天在嘉義市議會質詢表示，新北市曾發生托嬰中心有女嬰因棉被蓋頭遭悶死社會案例，且嬰幼兒碰上不當管教，無法為自己遭遇發聲，家長如沒有及時察覺，很難即時取得孩子受傷證詞，帶孩子就醫、取得醫療診斷證明，無法進一步處理，要求市府依「兒童及少年福利與權益保障法」針對涉違反法規的機構負責人或人員裁處「硬起來」。
李思賢說，今年6月接獲家長陳情，兒童在托嬰中心午睡有安撫巾蓋到臉部情況，調閱監視錄影畫面確認，初步釐清後已立即介入指導，要求負責人對托育人員加強教育，並加強訪視輔導、提高突襲巡查次數，加強托育人員照顧知能，確保托嬰中心營運符合相關法令規範；家長委託用藥部分，會持續輔導各托嬰中心落實與家長間溝通暢通、檢視給藥程序並落實託藥規定。