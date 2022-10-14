嘉市鬧區想偷未熄火汽車還疑攜毒品 熱心民眾攔阻報警

王男發現陳男要竊走車子，連忙開車門阻止。（民眾提供）

2022/10/14 10:46

〔記者王善嬿／嘉義報導〕28歲陳姓男子昨天晚間10點多，在嘉義市民族路與新榮路口，見王姓攤商發動車子但人未在車上，有機可乘，於是闖入車內企圖竊車駛離現場，王男見狀連忙進車內阻止陳男，陳男跑出車外想逃跑，此時一旁多名熱心民眾看到，攔住陳男並報警，警方到場後，將陳男以現行犯逮捕，目前依照準強盜等罪嫌偵辦。

民眾合力逮捕陳男的過程，被民眾目擊拍照，上傳臉書社群「嘉義綠豆大小事」，引發網友討論，網友直呼「歹路恩通走」、「派出所長辛苦了」，還有網友稱讚到場的警察側面看起來很帥等。

嘉義市警察局長榮派出所昨晚10點4分獲報，民族路與新榮路口有糾紛，員警到場了解，王男正在收攤，將車停放在民族路前，陳男見機侵入車內行竊，欲駕車駛離，王男發現連忙上車阻止，兩人一陣扭打，陳男趁隙下車逃逸，多名熱心民眾聽見王男呼救，眾人合力攔住陳男並報警，交由到場員警後續處置。

警方查扣陳男涉竊車輛，並查到疑似毒品咖啡包；警方初步調查，陳男從外地來因缺乏交通工具，見路旁有未熄火車輛，才欲行竊，並與王男發生扭打，警方將陳男帶回派出所，陳男以精神不佳為由，拒絕夜間詢問，警方今進行後續偵詢，並依準強盜、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

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