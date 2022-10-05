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    諸羅鳥榕王一夕消失！里長請人砍除生病老樹 居民反彈報警

    嘉義市諸羅鳥榕王被砍除。（記者林宜樟攝）

    嘉義市諸羅鳥榕王被砍除。（記者林宜樟攝）

    2022/10/05 20:22

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市劉厝里公園有1棵推測樹齡約400多年的「萬靈公」鳥榕老樹，曾被前嘉義市長張博雅稱為「諸羅鳥榕王」，但鳥榕王得了「樹癌」褐根病，劉厝里長陳江圳擔心老樹崩塌壓傷人，這兩天請廠商砍除，但並未跟市府報備。有居民今天發現鳥榕王被砍除，相當不捨，認為里長私自砍樹違法，向市議員李忠曆陳情，並通報警方及市府，建設處人員到場瞭解，里長砍樹未向市府申請，將依嘉義市公園管理自治條例處分。

    「諸羅鳥榕王」位於嘉義市劉厝一號公園內，樹幹粗壯，側枝挺拔、往旁拓散，樹形如同一把大雨傘，樹冠面積約1000多平方公尺，社區長輩喜愛在樹下乘涼、聚會，一旁則有「劉厝萬靈廟」。

    當地居民說，諸羅鳥榕王範圍廣大，是居民休憩場所，很多人從小看著鳥榕王長大，今天突然看到鳥榕王被整個砍除，非常不捨。議員李忠曆說，鳥榕王一夕之間不見，百姓看到會難過，老樹得病，議會有給預算來治療，就算真可能有危害，也應報請市政府處理，不是私人進行處理，傍晚有居民到場看到鳥榕王消失，十分傷心。

    里長：擔心枝幹斷裂倒塌傷人

    里長陳江圳說，最近有居民反映，在公園散步時聽到老樹發出聲響，恐會崩裂，影響公共安全。鳥榕王得病多年，期間多次向市府通報處理，然而最近萬靈廟新廟完工，將進行入火安座儀式，到時候會有許多信徒到場，若鳥榕王枝幹斷裂倒塌，恐會造成民眾受傷，經與部分信眾居民討論，請廠商砍除，目前已向市府說明。

    市府：未通報將依法開罰

    市府說，劉厝一號公園內的老榕樹於2011年發現罹病後，市府立即邀集專家積極治療，但榕樹仍因褐根病且併發多種病蟲害下，於2017年底主幹崩裂傾倒，市府不放棄持續治療無效，2021年5月底主幹完全崩解傾倒。為維護公共安全，市府原有規劃編列預算，適當清除治療無效枝幹，避免病灶持續擴大。今天接獲民眾電話通報，立即派員瞭解。有關民眾報警將依法處理，行為人私自清除行為市府也將依「嘉義市公園管理自治條例」裁罰1200至6000元。籲請民眾發現公園植栽有罹病或需修剪問題，可撥打1999便民服務專線反映。

    嘉義市諸羅鳥榕王被砍除。（記者林宜樟攝）

    嘉義市諸羅鳥榕王被砍除。（記者林宜樟攝）

    市議員李忠曆到場關心被砍除的諸羅鳥榕王。（記者林宜樟攝）

    市議員李忠曆到場關心被砍除的諸羅鳥榕王。（記者林宜樟攝）

    諸羅鳥榕王因病治療。（記者林宜樟攝）

    諸羅鳥榕王因病治療。（記者林宜樟攝）

    諸羅鳥榕王的由來。（記者林宜樟攝）

    諸羅鳥榕王的由來。（記者林宜樟攝）

    諸羅鳥榕王樹冠面積約1000多平方公尺，樹下是居民乘涼、休憩的場所。（資料照）

    諸羅鳥榕王樹冠面積約1000多平方公尺，樹下是居民乘涼、休憩的場所。（資料照）

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