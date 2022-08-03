嘉市中秋限定光織影舞 邀你欣賞「地表最大蛋黃酥」

嘉市「2022光織影舞」光影藝術展，邀民眾到北香湖公園欣賞「地表最大蛋黃酥」。（記者丁偉杰攝）

2022/08/03 15:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推出中秋限定「2022光織影舞」光影藝術展，將於8月20日浪漫登場，市長黃敏惠今天上午主持宣傳記者會，邀民眾到北香湖公園欣賞「地表最大蛋黃酥」等8大展區，體驗光影藝術盛宴。

記者會在市府1樓中庭舉行，黃敏惠與阿里山國家風景管理處副處長陳榮欽、阿里山林鐵及文資處長黃妙修及旅宿業代表等出席。

「國旅聚焦嘉市！」黃敏惠說，光織影舞於2020年首次舉辦，即吸引人潮賞觀，更榮獲「2020美國紐約設計獎─策畫展覽項目」銀質獎，及「2021謬思設計獎─燈光設計項目」最高榮譽鉑金獎，已成為最能代表嘉市的觀光品牌之一。

今年展出規模及作品量體超越首屆，主題「元宇宙旅遊故事」，規劃8大展區，最大作品「宇宙之巔」相當10層樓的建築高度，設置300個LED柱列，共3萬6千顆燈，為「全台最大LED立體矩陣及迴路」。

「新月漫遊」展區，延續光織影舞的中秋意象，打造整體直徑最長25公尺，外觀似「蛋黃酥」剖面，有如地表最大蛋黃酥，新月步道讓民眾能走入湖中貼近水面，近距離賞月，體驗阿姆斯壯登陸月球般的震撼與感動。

市府觀光新聞處長張婉芬說，光織影舞於8月20日起，展出至9月11日止，長達23天，8月20日及9月10日晚間8點各有一場開閉幕光影秀，每日定點定時光影秀，運用光影藝術與數位科技營造如「未來科幻世界」聲光效果，如夢似幻場景，好玩又好拍！

嘉義市長黃敏惠（前排右六）等人，今天上午出席「2022光織影舞」宣傳記者會。（記者丁偉杰攝）

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