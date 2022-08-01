嘉義市議員羈押近5個月身形瘦削 戴寧出庭：我否認犯罪

戴寧涉嫌詐領助理費案今天開庭審理。（資料照，記者林宜樟攝）

2022/08/01 17:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧因涉以人頭詐領助理費，嘉義地檢署依公務人員貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地院裁定羈押禁見；嘉義地方法院今天（1日）開庭審理戴寧案，傳喚證人戴寧前助理溫姓女子及溫女兒子陳男，戴寧被羈押已近5個月，今天出庭時，身形瘦削，精神穩定，法官詢問她意見，她回應「我否認犯罪」，並對溫女所述表示「她講的不實在」。

嘉義地方法院今天審理戴寧案，審判長陳仁智、法官簡仲頤及沈芳伃開庭，嘉義地檢署檢察官陳靜慧、廖俊豪到庭論告，戴寧律師陳澤嘉、王振名與戴寧出庭；證人溫女是戴寧前助理，溫女稱，因戴寧母親對她很好，當時因戴家人（已忘記是戴寧父親戴建三、戴母或戴寧本人）的需要，曾將兒子陳男的帳戶用來申報議員助理費，但兒子實際上沒有當助理。

溫女稱，兒子帳戶裡每月由市議會匯入2萬元議員助理費，她會領出交給戴寧，因兒子所得增加，申報所得稅會增加，則由戴寧交給她現金給兒子補稅款差額，並指戴寧「應該知道」每月交付的2萬元是議員助理費。

開庭過程中，檢方、法官及律師針對戴寧申報議員助理費的單據上，溫女有書寫哪些部分進行確認，並針對是何人要求溫女提供兒子的帳戶申請議員助理費、交付2萬元給戴寧時戴寧是否確實知情款項為議員助理費等問題進行確認，溫女對於部分細節稱「忘記了」或稱「應該知道」。

戴寧的委任律師稱，溫女在調查員偵訊時及開庭時所述內容，多有出入，供述不一，也恐對議員助理定義與他人有所不同，而溫女為保護兒子不要扯入案件，立場與被告相左，他們主張溫女證述不能構成此案證據。

檢方認為，溫女基於人情壓力，將兒子的帳戶交給戴寧申請助理費，交付款項，所述均為事實，對主要事實的說明，證述明確。

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