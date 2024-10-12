「前瞻」停車場沒蓋 彰縣府周邊難停

位於彰化縣政府、彰基醫院、南郭路與永樂街商圈，還有華陽市場、民權市場的警察宿舍用地，為國有地，6年前原打算作為立體停車場，中央也同意納入前瞻基礎建設計畫，卻因要新建警察大樓，只好作罷。（記者張聰秋攝）

2024/10/12 05:30

縣警局堅持建警察大樓 工程卻未動工 前瞻經費被收回 民眾嘆可惜

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市民原本期待前瞻基礎建設停車場計畫解決市區停車問題，卻因縣警局堅持將原警察宿舍用地改建為警察大樓，使得停車場計畫作罷。多年來，警察大樓遲遲未動工，前瞻停車場經費也沒了，不少民眾覺得用地未盡其利，相當可惜。

6年前魏明谷縣長規劃建立體停車場

早在二○一八年前縣長魏明谷已向中央成功爭取到前瞻基礎建設計畫，核定建設五座立體停車場，總經費逾十六億元，其中一座基地就在彰化市中山路二段與三八二巷口，預計能提供三六四個停車位，原本打算解決縣府、彰基醫院、永樂商圈、南郭路及華陽、民權市場附近的停車難題。

後來，因縣警局堅持該地原本是警察宿舍用地，應該蓋警察大樓，使得縣府最終放棄了這座停車場計畫，選擇興建「彰化縣警察局綜合行政大樓」，預算高達三．一億元，但至今仍在紙上作業。

該地暫時作為縣府公務車停車場，民眾不僅難找停車位，還看到本來能解決問題的土地也沒蓋成警察大樓，中央能給的停車場經費更是落空，不禁搖頭當初縣警局是在堅持什麼？有民眾說，若當初照原規劃興建立體停車場，現在應該已經像台鐵彰化車站後站或延平公園的地下停車場一樣，讓大家都能方便停車。

本月起縣府進行耐震補強工程，施工期間停車空間嚴重不足，更糟的是，台銀也關閉了旭光路的停車場，讓市區停車位一位難求。

警方：修正設計 等都委會通過才招標

對此，縣警局後勤科表示，該地為國有財產署的土地，當初就計劃蓋刑事警察大樓，目前已變更為「綜合行政大樓」，設計審查還在進行，因審查委員對部分設計有疑慮，正在進行修正，接下來還要等都委會通過，才能進行工程招標。

至於何時完工，警察局長陳明君曾在議會表示預計二○二六年，但後勤科強調，實際竣工時間仍要看設計審查、都委會審議和招標結果，竣工時間暫無法確定，經費逐年編列並非一次到位。

目前警察宿舍用地暫時作為彰化縣政府停放公務車的專用停車場。（記者張聰秋攝）

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