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首頁　>　彰化縣

建照已核發 鹿港轉運站年底前動工

2024/10/08 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港轉運站沒進度？BOT案開發商上個月底宣布五星級「鹿港英迪格酒店」將進駐，並最遲將在明年四月動工，許多民眾都在問「應該先蓋獨棟的客運轉運站才對」。對此，縣府交通處長林漢斌表示，該BOT案已核發建照，客運轉運站預計今年底先行動工，並讓三鐵孤兒的鹿港銜接台鐵、高鐵與機場更順暢。

鹿港轉運站BOT案的開發商「上京成股份有限公司」，是由國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘號召多位企業家一起成立。林漢斌說，投資廠商規劃興建二棟主體建築物，一棟就是地上十樓、地下一樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與一一五間客房，另一棟則是二層樓的客運轉運車站，客運轉運站的工程跟酒店相較的話，比較單純，因此，今年底先就客運轉運站來開工，也希望能儘快完工。

林漢斌強調，鹿港鎮長期沒有台鐵、高鐵與捷運，而被稱為「三鐵孤兒」，因此將爭取高鐵台中站上國道直達鹿港的公車路線，同步對鹿港公車的班次與路線進行調整。

鹿港轉運站位於鹿港鎮建國路，鄰近生態公園、鹿港亞太渡假村與澄悅酒店等兩大旅館，占地三千坪，使用年限五十五年（含興建期及營運期），林漢斌並強調，鹿港轉運站今年底就會動工。

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