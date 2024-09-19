撒隆巴斯集塵 彰化南州國小科展奪銀

南州國小利用撒隆巴斯蒐集落塵，歷時二年半用了四五○片。（記者陳冠備攝）

2024/09/19 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉南州國小全校只有六十九名學生，為了研究濁水溪在每年九月產生的落塵與PM二．五數據，六年級跟四年級學生接力研究，利用沾黏性佳的「撒隆巴斯」收集落塵，歷時二年半用了四五○片來蒐集數據，研究結果竟與氣象署監測AQI數值相當。此外，研究過程中還意外發現，濁水溪利用植樹、鋪稻草等綠化方式，有效改善揚塵。而此一研究，在今年中小學科展全國賽中拿下國小組地球科學科第二名。

歷時2年半 研究濁水溪揚塵

南州國小這次得獎作品為「二岸塵情—濁水溪下游南北二岸西螺與溪州之落塵及PM二．五相關性研究分析」，主要分析二○二○年至二○二二年濁水溪兩岸的溪州鄉與雲林縣西螺鎮的落塵與PM二．五數據差異及所帶來的影響，研究團隊也發現，從二○二一年起濁水溪南岸落塵與PM二．五都獲改善，甚至比北岸低，原來第四河川分署整治溪岸，沿河床種草、植樹，在南岸鋪稻草網，確實能有效抑制揚塵。

指導老師周元璋說，該研究從二○二○年開始進行，原本是由六年級學生負責，畢業之後交棒給四年級學生郭彥彤、周信源、吳臣韜、曾婉郡、楊善勻繼續研究，前二年半來他們每週利用課餘時間，到濁水溪兩岸七個地點置放「撒隆巴斯」，蒐集落塵與PM二．五數據，最後半年在校整理數據跟儀器測量。

結果與氣象署監測數值相當

南州國小昨日為研究團隊舉行慶功宴，同時邀請第一批研究學生同享榮耀。學生吳臣韜說，研究過程中，蒐集落塵最不易，一開始用膠帶，可是效果不佳，後來發現撒隆巴斯沾黏效果佳，而且尺寸統一最適合使用，總共用了約四五○片撒隆巴斯。

「每天看夕陽就可以知道PM二．五嚴不嚴重」，曾婉郡說，透過研究發現，無雲狀態下，PM二．五數值低，夕陽就會清澈明亮，若是數值高，夕陽渲染朦朧，顯示視覺受PM二．五影響，懸浮粒會讓夕陽產生朦朧效果。

彰化縣溪州鄉南州國小學生研究濁水溪南北岸落塵，獲全國科展第二名。 （南州國小提供）

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