大村水上運動會 連2週免費戲水

彰化大村水上運動會開幕，即日起至9月8日，民眾體驗SUP等水上活動通通免費。（記者陳冠備攝）

2024/08/26 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉沒有游泳池，也沒有靠海，鄉公所突發奇想，引進國際運動賽事相似的行動式泳池，提供民眾戲水、SUP直立板等水上活動，昨天開幕吸引上百位鄉親到場戲水。鄉長賴志銘表示，夏天就是要玩水，還要玩得安心與健康，大村水上運動會即日起至九月八日，民眾報名通通免費。

有SUP直立板、自救防溺等課程

大村鄉公所與大葉大學觀光休閒學系進行產官學合作，推出「大村鄉Sport Fair 健康戲水大村趣」活動，昨天在大村農特產中心前廣場熱鬧登場，吸引上百位鄉親到場戲水，鄉長賴志銘也捲起褲管，體驗SUP直立板，與民同樂。

賴志銘說，為鼓勵民眾運動，他規劃「健康大村」系列活動，鑑於大村無戲水之處，於是推出水上運動會，但有別一般只是大型氣墊戲水池，活動內容引進時下最流行的SUP直立板， 讓民眾不用舟車勞頓，在大村就能體驗，同時安排銀髮水噹噹、自救防溺等課程，讓鄉民玩水玩得開心，也玩得安心。

大村鄉公所表示，這是大村鄉公所首次舉辦水上運動會，特別規劃引進國際運動賽事相似的行動式泳池，長廿五公尺、寬十五公尺，深度一．三二公尺，現場共有八艘SUP立板，所有活動課程開放民眾免費報名，活動期間從即日起至九月八日止，詳情可至大村鄉公所網站查詢。

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