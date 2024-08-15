彰化推「以功代金」 11天善款近6萬

彰化縣社頭鄉清水岩寺舉辦「中元梁皇寶懺超渡消災法會」。（清水岩提供）

2024/08/15 05:30

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕本週日（十八日）就是中元節，彰化縣環保局發現，近三年來全縣紙錢集中燒數量未減反增，為此，今年主推「以功代金」減量燒，自八月四日推出到十三日才十一天，捐款金額已達近六萬元，是去年同期二倍。而彰化縣社頭鄉清水岩寺舉辦「中元梁皇寶懺超渡消災法會」，廟方安排為五七六位曾申請急難救助，辦理喪葬的往生者超渡。

環保局統計，近三年來溪州焚化廠處理紙錢集中數量，二○二二年及二○二三年，年處理量各約一四○○多噸，今年一至八月已處理九九二噸，依此推算年底將可達到近一千六百噸，未減反增，為此，今年中元普度，環保局大力提倡以功代金「替代燒」。

環保局長江培根表示，以功代金活動持續至九月三十日，在此之前至四大超商事務機「以功代金」服務平台指定彰化縣社福團體，捐款金額三百元以上再加碼贈送「埔鹽順澤宮冠軍祈福帽」乙頂，限量八百頂，送完為止。

而彰化縣社頭鄉清水岩寺，今年也為五七六位曾申請急難救助，辦理喪葬的往生者超渡。廟方表示，這些往生者後代生活也很艱難，清水岩寺每年都會義務幫其普度，讓亡者能離苦得樂，讓其後代子孫有好的成就，擺脫貧困的生活。

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