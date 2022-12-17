《彰化》「勵志」學子煮團圓飯 家長欣慰落淚

彰化縣勵志中學的學生為父母和監護人準備「愛的團圓飯」。（記者顏宏駿攝）

2022/12/17 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕歲末年終之際，彰化縣勵志中學（前身為少輔院）昨天舉辦「愛的團圓飯」活動，校方邀請學生家長和監護人到校用餐，並了解孩子們的學習成果。有些家長生平第一次吃到孩子為他們準備的餐點，忍不住掉下淚來。

為了這一餐，校長林家如一年前登門拜訪台灣百大名廚之一的郭敏昌老師到學校授課，郭敏昌被校方盛情感動，答應每週撥出一天，從新北市三峽到彰化田中勵志中學教課。

名廚郭敏昌 教孩子生活百味

郭敏昌說，他先教孩子們「如何領略味道？」從酸、甜、苦、辣、鹹，一味一味地跟自己的過去生活相結合，先從生活的味道去領悟，了解做人的道理，跟他人相處的技巧。「要去了解對方的需要」，靠「心」去體會，孩子們過了這關，他才教導真正的烹飪功夫。昨天「愛的團圓飯」是孩子們第一次的團隊表現，如何跟同學合作，端出可口的一餐，大家在討論中求進步。

上菜之前，學生先表演流行舞蹈、口琴合奏，緊接著分享心情，學生小玉說，自己以前不懂事而未婚懷孕，她力排眾議生下兒子，重新有生活目標，但已很久沒看到兒子，她最大的心願就是看看孩子。周姓家長說，生平第一次吃到孩子為他準備的一餐，父子從來沒有這樣互動過，他很感謝校方的安排。

校長林家如說，每一個孩子都是家庭最珍貴的希望，矯正學校想方設法讓孩子從生活中感受愛的真諦，期待活動能提升家庭功能，強化家庭支持度，引導孩子回歸家庭。

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