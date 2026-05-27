搶攻產業界票倉！前進彰濱與中小企業交流 陳素月：我準備好了

民進黨彰化縣長參選人陳素月前進彰濱，與廠商進行交流。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月全面搶攻產業選票，今天（27日）前進彰濱產業園區鹿港區，邀請前經濟部長王美花演講，並聆聽中小企業的經營心聲。陳素月強調，她的產業政見已經準備好了，對於產業最憂心的缺工問題，她希望能夠把已經熄燈號的明道大學，變身為培力學院，培養人力也留住人才。

王美花表示，她是彰化二水人，她認為在半導體、伺服器以外，無人載具產業是彰化縣中小企業未來發展的一大目標，不只讓傳統產業升級與轉型，而台灣零組件與產品，剛好符合許多國家都指定的非紅供應鏈，目前無人載具領域不只是應用在國防科技上，民用需求也很強烈。

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王美花指出，彰化水五金產業特區仍在走都市計畫變更的程序作業，這是全國首見，一旦完成都市變更，水五金產業特區的合法身分，將有助於國際訂單與品牌的經營。

今天有多位工廠老闆都點出，台灣少子化、加上高科技產業大舉擴廠的招工，最直接衝擊就是傳產人力短缺，因此，解決少子化拿出辦法是當務之急；而高科技產業當初也是靠著政府的扶植才能茁壯，傲視全球，希望現在政府能夠給予傳產更多的幫助，讓產業轉型與升級。

對於產業界所提出的問題，陳素月強調，少子化是國安問題，中央正全力在解決，她在立法院也會協助。而無人載具產業的崛起，這是彰化傳產升級搶單的好時機，中央與地方政府也應該扮演關鍵的角色，要讓彰化人口不再流失，就要有產業的支撐力，她的產業政見都準備好了，希望透過產業升級，改善彰化勞工長期低薪的苦楚。

前經濟部長王美花（前排右4）受民進黨彰化縣參選人陳素月之邀，來到彰濱進行演講。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣長參選人陳素月聆聽廠商心聲。（記者劉曉欣攝）

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