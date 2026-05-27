彰化首例！男子吸「喪屍菸彈」騎車搖晃 聲押獲准

彰化縣溪湖警分局26日查獲機車騎士吸食喪屍菸彈後騎車上路，並查獲7顆喪屍菸彈等。（警方提供）

彰化第一個機車騎士「毒駕」被羈押了！彰化警方日前展開毒駕大執法，不只固定攔檢，員警也展開路巡，昨（26）日中午在埔心鄉中興路與大榮街口見機車騎士張男「行車不穩」，立即攔檢做唾液毒品快篩，呈現陽性反應，張男因施用多種毒品後騎乘動力交通工具上路，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，向彰化地院聲請羈押獲准。

張男26日中午12時許，騎乘機車行經埔心鄉中興路與大榮街口，被巡邏員警目睹車身左右搖晃，下車攔查後，發現張男吸食俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯後騎車上路，機車行李箱同時查獲7顆依托咪酯毒品菸彈，經解送彰檢複訊後，檢察官認被告涉犯刑法第185條之3第1項第3、4款不能安全駕駛、毒品危害防制條例第10條施用毒品等罪嫌重大，且有反覆實施毒駕犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

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近來國內毒駕案件頻傳，檢察長黃智勇於昨日彰化檢警嚴打毒駕聯合記者會宣示本署執法作為，從嚴查毒品強化溯源；統合檢、警、調、憲、海巡、海關等六大緝毒系統全方位加強查緝力道；從嚴速辦與聲請羈押；從重求刑與嚴格審核易科罰金、積極上訴等面向，多管齊下，檢警協力共同遏止毒駕犯罪。呼籲民眾若發現疑似毒駕或危險駕駛的情況，應立即通報警方，共同維護交通環境與生命財產安全。

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