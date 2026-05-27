為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    魂斷木棉道！彰化33歲男自撞路樹亡 車內發現毒品殘渣

    2026/05/27 17:01 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣埤頭鄉知名「木棉花大道」25日發生一起自撞死亡車禍，警方勘查車內時，發現一只內含毒品殘渣的塑膠袋，不排除毒駕可能。（民眾提供）

    彰化縣埤頭鄉知名「木棉花大道」25日發生一起自撞死亡車禍，警方勘查車內時，發現一只內含毒品殘渣的塑膠袋，不排除毒駕可能。（民眾提供）

    彰化縣埤頭鄉知名「木棉花大道」25日發生一起死亡車禍，33歲陳姓男子駕駛轎車行經舊濁水溪防汛道路時，不明原因突然偏離車道，自撞路旁樹木，消防人員獲報到場時，男子已失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。但事後警方在車內發現疑似摻有毒品殘渣的塑膠袋，檢警已介入調查，不排除毒駕可能。

    據了解，事故發生於25日下午1時許，陳男駕駛一輛黑色休旅車行經埤頭鄉舊溪路時，車輛突然失控偏移，猛烈撞上路樹，附近民眾聽聞撞擊聲後立即通報119。消防人員趕抵時，發現陳男倒臥方向盤上，已無呼吸心跳，左膝及額頭有明顯撕裂傷，緊急送往衛福部彰化醫院急救，仍因傷勢過重不治。

    警方初步調查，事發前，道路並無其他車輛，研判陳男車速過快而導致行車失控，因撞擊力猛烈，車頭幾乎全毀。後續在現場勘查現場時，於車內發現一只內含毒品殘渣的塑膠袋。由於近期國內毒駕肇事頻傳，質疑陳男可能是吸毒後駕車，導致精神恍惚而自撞。

    彰化地檢署表示，已報請法醫相驗，並採集死者尿液及血液送交法醫研究所檢驗，將一併釐清是否涉及酒駕、毒駕或其他導致事故發生因素，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳姓駕駛被救出時已無呼吸心跳，緊急送往衛福部彰化醫院急救，仍因傷勢過重不治。（民眾提供）

    陳姓駕駛被救出時已無呼吸心跳，緊急送往衛福部彰化醫院急救，仍因傷勢過重不治。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播