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    35元銅板價扛不住了！員林燒麻糬名店開年變40元

    光明街燒麻糬是地方的銅板美食。（記者顏宏駿攝）

    光明街燒麻糬是地方的銅板美食。（記者顏宏駿攝）

    2024/12/31 14:36

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕新的一年，員林人的「小確幸」要少一樣了！知名銅板美食名店「光明街燒麻糬」，扛不住原料成本壓力，從2025年1月1日起1份（2片）從原本的35元漲到40元，漲幅近1成5。

    店家說，真的是「扛」不住、「凍」袜條，芝麻、花生、包材一直漲，尤其芝麻光是這2個月漲了快3成。她們每次調漲都是一次調5元，上次調漲約15年前，這10年原料成本漲了快1倍，他們之所以可以撐到現在，是因為小店、小成本經營，人力不多。

    朱姓客人說，他從一份20元開始吃，當時約30年前，員林一個排骨便當約40元，1杯珍珠奶茶約25元，現在1份燒麻糬漲到40元，算合理，況且員林算是低消費地區，其它都會區的燒麻糬，同樣份量約50元。

    「光明街燒麻糬」沒有招牌，已有60年歷史，當地人習慣稱「番薯市仔燒麻糬、八寶冰」，縣長王惠美也多次上門，並在她的臉書分享，她說，這家燒麻糬，不僅是員林人從小吃到大的回憶，更是遠近馳名，Q彈不黏牙，燒燒呷，越吃越涮嘴，花生粉、黑芝麻各具風味，最重要是「超便宜」，十足的銅版美食名店。

    光明街燒麻糬連王惠美都愛吃，1份35元的銅版美食，從新的一年起漲到40元。（記者顏宏駿攝及王惠美臉書翻攝）

    光明街燒麻糬連王惠美都愛吃，1份35元的銅版美食，從新的一年起漲到40元。（記者顏宏駿攝及王惠美臉書翻攝）

    店家公告原物料上漲，燒麻糬從元旦起調漲。（記者顏宏駿攝）

    店家公告原物料上漲，燒麻糬從元旦起調漲。（記者顏宏駿攝）

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