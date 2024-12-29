辭台中市府顧問選黨主席？蔡壁如批炒作：柯文哲任期到2026年底

民眾黨前立委蔡壁如（右）表示，她從沒有說過要選黨主席。（記者陳冠備攝）

2024/12/29 17:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕民眾黨主席柯文哲遭北檢起訴求刑28年6月，民眾黨前立委蔡壁如也剛辭去台中市政府顧問一職。有人質疑，蔡壁如想競選民眾黨主席，而且彰化縣議會議長謝典林也發文力挺，今日雙方原本有機會首度合體碰面，不過謝典林臨時有重要會議未出席。對此，蔡壁如回應，她從沒有說過要選黨主席，都是媒體臆測，但對於謝典林的支持表達感謝。

蔡壁如今（29日）到彰化縣田尾鄉參加張天府領御旨繞境大典活動，主辦方安排蔡壁如、謝典林、民進黨籍立委陳素月、縣議員張欣倩、李俊諭、永靖鄉長魏碩衛、田尾鄉長許淑美、田尾鄉民代表張勝彬等人出席，但直到儀式結束，謝典林都未出席，讓藍白合的期待泡湯。

請繼續往下閱讀...

蔡壁如表示，「她從沒說要選黨主席，都是媒體在說」，她是一個制度的捍衛者，柯文哲的任期是到2026年的12月31日，如果發生什麼事，黨有黨的規定，外面不需多加揣測，也不需要去見縫插針，造成民眾黨內部的分裂分化，認為應該要譴責這樣子的行為跟媒體文化。她強調，此時要選的是中央委員，沒有黨主席這個話題，也沒有副主席的這個話題，

媒體問，是否見過柯文哲？蔡壁如說，他們很關心主席，現在見面需有司法相關規定，是否要先報備等，目前先讓主席好好休息，過幾天再問他好不好。

接著蔡壁如話鋒一轉指出，柯文哲的起訴書讓很多綠營高層，都覺得這份起訴書情緒用語太多，完全沒有直接證據，連綠營律師出身的前駐日代表謝長廷，也認為對於犯罪要件收賄證據確實薄弱了點，交出這樣起訴書，未來可能會有爭議。她認為，在法律面前是要講證據的，這份起訴書就是司法上很黑暗的一天，這樣押人取供，要你入罪的態勢太明顯，她感謝謝長廷公正直言。

蔡壁如說，這時候民眾黨需要內部團結，外部需要很多很多朋友來支援。她很感謝彰化議長謝典林的支持，認為議長應是要表達台灣要有多黨政治存在，不是只藍綠，有機會再跟他說謝謝。

蔡壁如（前排紅衣）今日到彰化縣田尾鄉參加張天府領御旨繞境大典活動，主辦方也安排彰化議長謝典林等人出席，但直到儀式結束，謝典林都未出席。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法