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    彰化芳苑傳出蛋雞場禽流感 撲殺近1.3萬多隻蛋雞

    彰化芳苑傳出蛋雞場禽流感，撲殺近1.3萬多隻蛋雞。（彰化縣政府提供）

    彰化芳苑傳出蛋雞場禽流感，撲殺近1.3萬多隻蛋雞。（彰化縣政府提供）

    2024/12/29 13:02

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太冷了！冷氣團接連來報到，彰化縣近來傳出芳苑鄉一家蛋雞場禽流感，在確診後在昨天（28日）完成撲殺與消毒工作，總計撲殺了1.3多隻蛋雞。動物防疫所提醒，因為連日來天氣偏冷，容易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，應加強家禽場的保溫與通風。

    動防所指出，12月24日接獲芳苑鄉1場蛋雞場通報，發現其場內雞隻有異常死亡情況，馬上派員到場要求進行移動管制，並採樣送交農業部獸醫研究所檢驗，在12月27日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，立即在昨天完成確診蛋雞場撲殺清場與消毒，總計撲殺1萬3645隻蛋雞。

    動防所表示，連日因為冷氣團接力報到，在天氣偏冷之下，家禽容易出現緊迫，進而抵抗力下降，呼籲飼主應該加強管理，不只是注意通風與保溫，飼養模式除了不要過度密集飼養，更應採「統進統出」方式，也就是每棟雞舍的雞隻應該是同齡，在產蛋期滿後一起淘汰，再進行雞舍的大消毒，只有落實飼養的每個管理細節，做好人車門禁管制，共同防範疫情發生及傳播。

    彰化芳苑傳出蛋雞場禽流感，撲殺近1.3萬多隻蛋雞。（彰化縣政府提供）

    彰化芳苑傳出蛋雞場禽流感，撲殺近1.3萬多隻蛋雞。（彰化縣政府提供）

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