彰化新生活市集嚐異國美食 還有表演、藝術與特產

彰化市公所為新住民舉辦的新生活市集活動，今天在公所週邊廣場登場。（記者湯世名攝）

2024/12/28 17:18

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所今天（28日）舉行新生活市集與新住民子女拔尖獎學金表揚，結合多元的異國美食、文化、表演、藝術、特產等創意市集，吸引不少民眾參加，其中異國美食讓民眾品嘗到，這些菜餚散發新住民的家鄉味，再融合台灣味蕾，讓民眾體驗文化交融的好滋味。

彰化市長林世賢指出，彰化縣目前約有2萬5千多位新住民，多元的移民文化，為有300年歷史的城市注入新的文化新意。為了激勵設籍彰化市新住民子女追求突破卓越，評選出10名優秀學生，其中第一名1位頒給10萬元獎學金、第二名1位5萬元、第三名3位各3萬元、第四名5位各2萬元獎學金。獲獎學生除了在課業表現有優秀成績，另在運動、音樂、美術等領域有突出表現。

請繼續往下閱讀...

「彰化新生活市集」活動，邀集新住民擺攤販售印尼、越南、泰國、菲律賓等甜點小吃，再加上異國手作創意小物，替市集增添獨特風格。另外也邀請新住民提供10道異國美食給現場民眾品嘗，讓民眾可以體驗文化交融的好滋味。

在彰化縣新住民發展協會、彰化縣東南亞文化協會等大力協助下，活動有聲有色，精湛的動靜態節目接棒演出，有斯莉甘蒂舞團帶來印尼傳統舞蹈、藝新舞團展示中華文化古典藝術、新二代組成的豐ME樂團樂器演奏、台灣新移民發展與交流協會新新向榮舞團演出蒙古族喜宴慶典之舞、甘布斯GAMBUS樂團呈現印尼民謠等，藉著舞蹈及音樂的文化交流，沒有語言與文字的隔閡，展現出彰化市的民族多元性及高度包容性。

彰化市長林世賢（右）推銷越南籍新住民的手工食品。（記者湯世名攝）

林世賢慷慨解囊花1千元買印尼籍新住民的手工皮包。（記者湯世名攝）

就讀彰化高中的閔思瑋（中）不僅學業優秀也有音樂方面天賦，獲得拔尖獎學金第1名10萬元。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法