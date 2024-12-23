為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    天王「小齊樹」成熱門打卡點！彰化田中花海季 剛開幕湧3萬人

    彰化縣田中鎮「望高瞭花海季」登場，今年打造12公頃的波斯菊與油菜花花海，美景令人心花怒放。（記者陳冠備攝）

    彰化縣田中鎮「望高瞭花海季」登場，今年打造12公頃的波斯菊與油菜花花海，美景令人心花怒放。（記者陳冠備攝）

    2024/12/23 19:35

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮「望高瞭花海季」近日登場，田中鎮農會今年打造12公頃的波斯菊與油菜花花海，開幕兩天就吸引逾3萬人次進場。美景也吸引藝人任賢齊返鄉拍片宣傳，過程中他坐在一棵酒瓶蘭樹休息，結果在網路引起討論，「田中也要有明星樹」，當地於是將其命名「小齊樹」，意外成為田中熱門打卡景點。

    田中鎮頂潭里望高寮是重要水稻產區，每年11月底二期稻收割後，當地農民灑上波斯菊、油麻菜花種子讓農田滋潤養分，近日波斯菊花海綻放，藉此田中鎮農會舉辦「龍稻田中」農產業推廣大會，並在花海中布置「稻草迷宮」等各項稻草製作而成的裝置藝術，果然吸引大批遊客前來拍照，徜徉花海，然而也有不少人慕名「小齊樹」而來，大排長龍排隊合影。

    「這就是天王的魅力！」頂潭里長蕭輔崇表示，該株酒瓶蘭已種植約23年，雖然種在稻田區入口處，但鮮少引人注意，日前任賢齊返鄉拍攝田中花海宣傳片，他隨性坐在酒瓶蘭前的石椅上休息，其照片被貼文臉書「田中人」等社團分享，沒想到引起熱議，不少人認為，台東有金城武樹，田中也可以有任賢齊樹，經眾人討論及任賢齊同意，決定將此酒瓶蘭命名「小齊樹」，希望能藉此吸引更多遊客來田中觀光。

    洪姓民眾說，從南投專程來看花海，覺得望高瞭花海季一年比一年豐富，今年還布置「聖誕老恭宮」廟門，猶如日本「鳥居」，與大片的花海相互映襯，令人心花怒放。

    任賢齊返鄉拍片宣傳，他坐在一棵酒瓶蘭樹休息，當地將其命名「小齊樹」。（翻攝臉書田中人）

    任賢齊返鄉拍片宣傳，他坐在一棵酒瓶蘭樹休息，當地將其命名「小齊樹」。（翻攝臉書田中人）

    田中望高寮花海中布置各項稻草製作而成的裝置藝術，吸引大批遊客前來拍照。（記者陳冠備攝）

    田中望高寮花海中布置各項稻草製作而成的裝置藝術，吸引大批遊客前來拍照。（記者陳冠備攝）

    田中今年布置「聖誕老恭宮」廟門，猶如日本「鳥居」，與大片的花海相互映襯，吸引遊客徜徉花海。（記者陳冠備攝）

    田中今年布置「聖誕老恭宮」廟門，猶如日本「鳥居」，與大片的花海相互映襯，吸引遊客徜徉花海。（記者陳冠備攝）

    田中望高瞭花海季登場，田中鎮農會舉辦「龍稻田中」農產業推廣大會，打造12公頃的波斯菊與油菜花花海。（記者陳冠備攝）

    田中望高瞭花海季登場，田中鎮農會舉辦「龍稻田中」農產業推廣大會，打造12公頃的波斯菊與油菜花花海。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播