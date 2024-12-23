天王「小齊樹」成熱門打卡點！彰化田中花海季 剛開幕湧3萬人

彰化縣田中鎮「望高瞭花海季」登場，今年打造12公頃的波斯菊與油菜花花海，美景令人心花怒放。（記者陳冠備攝）

2024/12/23 19:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮「望高瞭花海季」近日登場，田中鎮農會今年打造12公頃的波斯菊與油菜花花海，開幕兩天就吸引逾3萬人次進場。美景也吸引藝人任賢齊返鄉拍片宣傳，過程中他坐在一棵酒瓶蘭樹休息，結果在網路引起討論，「田中也要有明星樹」，當地於是將其命名「小齊樹」，意外成為田中熱門打卡景點。

田中鎮頂潭里望高寮是重要水稻產區，每年11月底二期稻收割後，當地農民灑上波斯菊、油麻菜花種子讓農田滋潤養分，近日波斯菊花海綻放，藉此田中鎮農會舉辦「龍稻田中」農產業推廣大會，並在花海中布置「稻草迷宮」等各項稻草製作而成的裝置藝術，果然吸引大批遊客前來拍照，徜徉花海，然而也有不少人慕名「小齊樹」而來，大排長龍排隊合影。

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「這就是天王的魅力！」頂潭里長蕭輔崇表示，該株酒瓶蘭已種植約23年，雖然種在稻田區入口處，但鮮少引人注意，日前任賢齊返鄉拍攝田中花海宣傳片，他隨性坐在酒瓶蘭前的石椅上休息，其照片被貼文臉書「田中人」等社團分享，沒想到引起熱議，不少人認為，台東有金城武樹，田中也可以有任賢齊樹，經眾人討論及任賢齊同意，決定將此酒瓶蘭命名「小齊樹」，希望能藉此吸引更多遊客來田中觀光。

洪姓民眾說，從南投專程來看花海，覺得望高瞭花海季一年比一年豐富，今年還布置「聖誕老恭宮」廟門，猶如日本「鳥居」，與大片的花海相互映襯，令人心花怒放。

任賢齊返鄉拍片宣傳，他坐在一棵酒瓶蘭樹休息，當地將其命名「小齊樹」。（翻攝臉書田中人）

田中望高寮花海中布置各項稻草製作而成的裝置藝術，吸引大批遊客前來拍照。（記者陳冠備攝）

田中今年布置「聖誕老恭宮」廟門，猶如日本「鳥居」，與大片的花海相互映襯，吸引遊客徜徉花海。（記者陳冠備攝）

田中望高瞭花海季登場，田中鎮農會舉辦「龍稻田中」農產業推廣大會，打造12公頃的波斯菊與油菜花花海。（記者陳冠備攝）

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