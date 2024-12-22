彰化八卦山大佛有火車？竟然還是太魯閣號！

彰安國中將彰化八卦山大佛下方打造鐵軌，讓列車模型飛梭經過，場景栩栩如生。（記者陳冠備攝）

2024/12/22 22:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉知名的鐵道文化便當店「福井食堂」今年邁入25週年，老闆陳朝強特地邀請日本高校，聯合舉行「台日高校鐵道模型大賽作品展」，有學生將彰化知名景點八卦山大佛、芳苑王功燈塔等地打造鐵軌跟車站，讓太魯閣號列車模型飛梭經過，場景栩栩如生，吸引不少鐵道迷來「追火車」。

社頭福井食堂不僅是一間便當店，還擁有一座鐵道博物館，上萬件台灣鐵路收藏，常吸引民眾來參觀，除此之外，每年也舉辦鐵道模型大賽作品展，今年邀請2020年日本全國高等學校鐵道模型大賽冠、亞軍，東京都立片倉高等學校、白梅學園清修中高一貫部展出，其中白梅學園將九份老街跟十分車站融合在一場景，讓不少人驚呼「好像」，展現日本對環境觀察的細膩度。

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另外彰安國中、竹塘國中與台中一中，分別帶來參加2019至2024年日本全國高等學校鐵道模型大賽作品，包括彰化八卦山大佛風景區、竹塘九龍公榕樹、芳苑王功燈塔、嘉義北迴歸線太陽館及竹南沿線等，業者將以上七個作品組合，放上模型小火車馳聘鐵道，讓每個前來觀看大人和小朋友看得目不轉睛。

八卦山大佛也有火車！10歲的謝姓學童表示，家住二水火車站附近，從小就喜歡看火車進站，自己也收藏近50輛火車模型，今天特地帶著太魯閣號參展，看著火車通過大佛、王功燈塔時，覺得新鮮有趣，未來夢想想當一名列車長，開著真正火車，載著旅客到各地美景遊玩。

竹塘國中校長黃仲平表示，這次配合「福井食堂」25週年來做展覽，藉此希望推動國內國高中生來參加鐵道模型大賽的風氣，不過目前台灣尚無此模型比賽，學生只能到日本等國外參賽，學生們把握難得的經驗，把台灣的景點推銷出去，連續2年已獲得大會最佳人氣獎，相當符合108課綱自主學習，探索學術專題和興趣。

模型小火車馳聘鐵道，讓每個前來觀看大人和小朋友看得目不轉睛。（記者陳冠備攝）

模型小火車馳聘鐵道，讓每個前來觀看大人和小朋友看得目不轉睛。（記者陳冠備攝）

日本白梅學園清修中高一貫部將九份老街跟十分車站融合在一場景，讓不少人驚呼「好像」。（記者陳冠備攝）

彰化縣社頭鄉「福井食堂」舉行「台日高校鐵道模型大賽作品展」，邀請台日7所國、高中參賽作品展出。（記者陳冠備攝）

10歲謝姓學童從小就喜歡看火車進站，自己收藏近50輛火車模型，夢想當列車長開火車，載著旅客到各地美景遊玩。（記者陳冠備攝）

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