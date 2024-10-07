詐團黑吃黑！彰化當街劫走贓款300萬 罪加一等判9年

詐騙集團成員邱男等人，在彰化高鐵站前當街攔車，持刀搶走林姓車手的300萬贓款。（圖擷取googlemap）

2024/10/07 18:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣邱姓男子參與詐騙集團，得知詐團車手林男到彰化取錢300萬元，竟夥同沈姓、翁姓等6人，以製造車禍方式攔車搶劫，林男嚇得趕緊報警，警方循線逮捕，搶劫成員友人嚇得不打自招，「要搶車手的錢，要黑吃黑」。彰化地院審理，依犯結夥三人強盜罪，將主嫌邱男及沈男、翁男等人判處9年至8年不等有期徒刑。

判決書指出，邱男與林男為同一詐欺集團，2023年10月19日當天下午，邱男依上手指示到彰化縣溪州鄉某便利超商，負責監視林男向其他車手收取贓款300萬元，不過邱男早已居心叵測，找來友人沈男、翁男及金毛、阿彬及李姓少年等人計畫搶劫。

判決書指出，邱男等6人分乘兩輛車尾隨林男，直至高鐵彰化站前，再包夾林男所搭乘的計程車，眾人一擁而上控制林男，李姓少年還拿出刀子抵住林男胸口，並取走裝有300萬元的包包才離開，眾人為免犯行曝光，又二度繞回計程車，搶走行車記錄內的記憶卡，邱男拿到300萬後，將20萬元分給翁男，5萬元分給李男，其餘則中飽私囊。

警方獲報後將眾人逮捕，邱男坦承是詐欺集團車手，辯稱原本應依指示向林男收水，並沒有計畫要黑吃黑，是臨時起意去攔車，眾人搶劫應該是彼此間的默契，沈男則否認搶劫事實，辯稱「我從頭到尾都不知道要去行搶」，李男則辯稱，當時以為發生行車糾紛，所以下車助拳，不過翁男坦承，邱男早已計畫要搶車手的300萬，要黑吃黑。

法官調查，邱男犯案前，還裝設失竊車牌在犯案車輛，犯後也否認全部犯罪事實，法官審理後認為，邱男曾因詐欺案件被判刑，刑滿出獄後不思悔改再犯本案，審酌，邱男等人均未賠償計程車司機損失，也未返還強盜財物，依犯結夥三人強盜罪，判處邱男有期徒刑9年，沈男8年6月、翁男8年，並沒收未扣案犯罪所得300萬元。

彰化邱姓男子結夥黑吃黑，搶劫詐騙贓款300萬，彰化地院依犯結夥三人強盜罪判9年。（示意圖）

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