教保員欠40萬卡債大暴走 拿書包砸傷幼童判刑4月

教保員因情緒控管不佳，對幼童丟書包，被判刑4月，（影像合成，與本新聞無關。記者顏宏駿攝）

2024/09/24 13:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名私立幼兒園的教保員，因臨時收到信用卡的債款40萬元的催繳通知書，自己無力繳納，不知如何是好，當天上班又遇到一名學童找不到自己的書包，後來雖找著了，但卻引發該名教保員「情緒大暴走」，她拿起書包就往幼童砸過去，造成受傷。事後幼童家長提出傷害告訴，丁女坦言，控制不了自己的情緒才犯錯，她又無法取得被害幼童家屬的諒解，法官以她故意對兒童犯傷害罪，判處4月徒刑，可易科罰金。

這起事件發生於今年2月間，丁女任教於彰化縣某私立幼兒園，當天她要全班拿出書包和課本出來，但賴姓幼童一時找不到自己的書包和課本，令丁女火冒三丈，賴童稱自己有帶書包，但不知何故會不見，丁女發動全班尋找，果然在教室某處找到賴童的書包，她情緒大爆發，拿起賴童的書包（童面裝有2課本、1水壺、1餐盒和餐袋）逕往賴的頭部砸過去，造成賴童左眼瞼及眼周圍出現開放性傷口。

該案審理時，丁女坦承當天收到信用卡款40萬元的催繳通知，自己無力還款，不知如何是好，又發生幼童找不到書包，自己情緒才會上來。

法官表示，被告身為教保員和老師，本應保護照料班上學童，卻因個人的債務問題無法解決而遷怒幼童，造成之損害不輕，事後又未能取得幼童家人的諒解，因此判決4月徒刑。

該幼兒園表示，這屬於特殊個案，不影響園內的正常教學，而發生事情的丁姓教保員已遭解聘。

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