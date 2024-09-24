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彰化八卦山遙望玉山不再是夢 背後有這關鍵變化

今年以來從彰化八卦山就可以看到玉山，這已經成為彰化人的日常。（彰化縣環保局提供）

今年以來從彰化八卦山就可以看到玉山，這已經成為彰化人的日常。（彰化縣環保局提供）

2024/09/24 06:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕係金ㄟ！彰化縣可以看到玉山！今年許多民眾發現只要大雨過後，隔天就有很大的機會，就可以在空曠處或是高處，用肉眼就看到玉山，引發民眾的「打卡」潮。彰化縣環保局表示，從八卦山看到玉山不再是夢，彰化縣光是今年1月到8月的細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度比去年同期下降15％，空品達到國家標準，也讓能見度獲得大幅改善。

環保局空氣品質科科長陳幸慧表示，根據環境部監測數據。彰化縣今年1月到8月的PM2.5，以及懸浮微粒（PM10）的平均濃度，都比去年同期下降15％與19％；在空氣品質指標（AQI）部分，今年1月到8月期間，達到普通或良好日數比例也來到93％，顯示彰化空氣品質與能見度都有獲得大幅改善，讓民眾可以常常從彰化遠望就看到玉山。

而今年彰化空品能夠獲得改善，陳幸慧強調，主要是有效運用AI輔助，來找出污染源，這不只是運用在工業區有具體成效，突破以往稽查模式。針對農田休耕期間常見的露天燃燒案件，都能夠有效監測與判辨，才能在第一時間就掌握相關事證，進而能夠依法開罰或是懲處。

陳幸慧說，今年在彰濱鹿港區查獲2家從事金屬熔煉業者非法排放，進入廠內才發現「如塵爆般驚人」的嚴重空污。就是靠著與環管署中區環保中心的合作，透過區域智慧空品感測物聯網進行大數據分析，發現彰濱鹿港區微型感測器在夜間經常有異常高值出現後，在制高處架設AI智能影像判煙系統進行長期監控，才能鎖定偷排業者進行突襲稽查。

而針對露天燃燒的部分，以往民眾都認為「抓不到」，如今除了架設網路攝影機外，並在埔鹽鄉永樂國小，以及溪州焚化廠18公尺高處的煙囪設置AI智能煙霧辨識，可以360度的全天候監控半徑10公里內的範圍，透過AI系統即時通報，讓稽查人員可以在最短時間內抵達現場，同時也能透過稽查鏡頭取得民眾違反事證。

彰化民眾以往在彰化看到玉山都會又驚又喜，但今年以來，看到玉山已變成雨後放晴的日常，不只是八卦山可以看到玉山，連住在海線的鹿港，都可以看到玉山， 成為彰化人的小確幸。

今年以來從彰化八卦山就可以看到玉山，這已經成為彰化人的日常。（彰化縣環保局提供）

今年以來從彰化八卦山就可以看到玉山，這已經成為彰化人的日常。（彰化縣環保局提供）

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