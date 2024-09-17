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首頁　>　彰化縣

驚！彰化男猝死超商 躺沙發逾6小時「出現屍斑」

彰化員林某超商驚傳民眾猝死在沙發區內，警方獲報到場拉起封鎖線。（民眾提供）

彰化員林某超商驚傳民眾猝死在沙發區內，警方獲報到場拉起封鎖線。（民眾提供）

2024/09/17 06:18

首次上稿 00:43
更新時間 06:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市鬧區一家便利超商，昨（16日）晚間驚傳民眾猝死事件，一名休假消防員晚間8點多至超商消費，坐在沙發區時發現一名中年男子一動也不動，基於直覺上前查看，赫然發現男子身上已出現「屍斑」，已明顯死亡，立即報案。警方表示，男子死亡逾6小時，確切事發原因仍待調查。

彰化縣消防局指出，王姓消防員發現該名男子一直坐在沙發上，頭部後仰許久，發覺有異，於是上前查看，發現男子已經沒有呼吸跡象，且已呈現屍斑，立即通報119，救護人員到場後，頸動脈摸不到，確認死亡，便將現場交由員警後續處理。

警方表示，16日晚間8點多獲報，超商內有民眾意外猝死，初步調查，事故民眾為45歲許姓男子芳苑鄉人，事發後調閱監視器找到其家屬，並經指認無誤。警方指出，許男恐死亡逾6小時，目前遺體已移至附近殯儀館，17日將報請檢察官相驗，以釐清死因。

真是嚇死人！魏姓目擊民眾表示，進去超商買烤肉醬，發現警方在平時休息的沙發區拉起封鎖線，竟有民眾猝死在裡面，不免覺得毛毛的，認為竟然發生死亡事件，店家應該先暫時營業。

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