廟宇對聯竟出現「不爽」2字 拓碑師生驚呆了

鹿港福興許厝埔拱辰宮即將拆除重建，虎邊門聯下聯赫見「不爽」兩字。（記者劉曉欣攝）

2024/09/12 08:01

首次上稿 9-11 23:34

更新時間 9-12 08:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕主祀玄天上帝的彰化縣鹿港福興許厝埔拱辰宮即將拆除重建，地方發起拓碑傳承活動，竟發現虎側對聯有「不爽」2字，學生大感意外。對此，台中市立文化中心藝文研習班老師周駿城說，對聯裡的「不爽」指的是「報應不爽」，也就是善惡皆有報，不會不準確！

拓碑活動由文史愛好者吳建松發起，台南大學國文系副教授林俊臣，以及周駿城共同帶領與示範。鹿港許厝埔拱辰宮主委陳協利說，廟裡大多數對聯刻在大理石板上，有的已經有龜裂，因此拓印進行文史保存，卸下的大理石板碑文，未來等宮廟重建完成，考慮將部分石碑移到新建宮廟旁的空間展出。

拓碑教學的過程裡，師生發現拱辰宮的門聯非常精采，尤其是虎邊門聯出現「不爽」字眼，周駿城說，上聯是「惟神則明無慚衾影」，下聯是「夫微之顯不爽毫釐」，意思是神明有靈，善有善報，惡有惡報，善惡都有會有報，一切都是因果循環，完全一清二楚。因此，這裡的「不爽」代表的是「報應不爽」，也就是報應不會失去準確，「不爽毫釐」就是「不失毫釐」。

周駿城指出，拱辰宮主寺玄天上帝，門聯直接就把「玄天上帝」鑲嵌進去，上聯是「玄之又玄與天合德」、下聯是「上於無上惟帝居尊」，比藏頭詩更高竿，尤其上聯與下聯的句子，還用到重覆的字，這真是高手級的對句作品。

林俊臣說，拱辰宮珍藏鹿港名家將近半世紀前創作的詩、書、畫作品，包括書寫的黃天素、許志呈、王漢英與吳東源，都是鹿港書法界前輩，對聯也很精采，拓碑過程中還發現，支持當年建宮廟的在贊助與捐助的各界人士，其中還有「高雄大樹昌樂大戲院」，這都是鹿港發展的見證史頁，希望未來能夠保存，可以提供民間作為拓碑使用。

鹿港福興拱辰宮虎邊門聯上聯為「惟神則明無慚衾影」，下聯是「夫微之顯不爽毫釐」，意思是神明有靈，善惡有報，不會不準確。（記者劉曉欣攝）

鹿港福興拱辰宮門聯把主祀的「玄天上帝」嵌入，同時同一句又用到重覆的字，讓台中市立文化中心藝文研習班老師周駿城大讚高手級的作品。（記者劉曉欣攝）

台南大學國文系副教授林俊臣說，拱辰宮的書法碑文，全是半世紀前鹿港最頂尖的書法前輩作品。（記者劉曉欣攝）

小朋友在鹿港福興拱辰宮初體驗拓碑，拓碑將宮廟的詩詞書畫作品保存下來。（記者劉曉欣攝）

鹿港福興拱辰宮因為結構問題，即將拆除重建。（記者劉曉欣攝）

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