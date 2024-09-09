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被爆開會花83萬吃喝！農田水利署彰管處：慶水利節辦80桌 依法招標核銷

農業部農田水利署彰化管理處舉行「水利小組聯席會議」，卻在婚宴餐廳席開80桌，有民眾質疑是濫用小組長經費吃吃喝喝。（農田水利署彰化管理處提供）

農業部農田水利署彰化管理處舉行「水利小組聯席會議」，卻在婚宴餐廳席開80桌，有民眾質疑是濫用小組長經費吃吃喝喝。（農田水利署彰化管理處提供）

2024/09/09 20:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕農業部農田水利署彰化管理處日前舉行「水利小組聯席會議」，卻在婚宴餐廳席開80桌，共花83萬元，並邀請中央長官、地方民代等人與會。有民眾質疑，當天是上班時間，卻有不少員工喝到爛醉，認為是濫用小組長經費吃吃喝喝。對此彰化管理處處長徐瑞旻澄清，相關開銷依據「作業基金會計準則適用用途別」科目核銷，當天啤酒是餐廳回饋招待，喝酒的員工皆依規定請假。

據了解， 6月7日當天上午，農田水利署彰化管理處在員林市皇朝頂宴會館，舉辦113年度水利節慶祝活動暨水利小組聯席會議，其管理處動員15輛遊覽車，載著各鄉鎮的小組長前來開會，農田水利署長蔡昇甫與彰化市、田中鎮等多個鄉鎮市首長與會。

根據聯席會議預算書，辦桌合菜花64萬元、活動場布和主持2.5萬元、遊覽車接駁16.5萬元，合計83萬元。

徐瑞旻表示，當天慶祝活動從早上10點進行到下午2點，其中10點到11點進行各鄉鎮聯席小組報告，接著表揚各工作站績優人員，藉此促進與工作站員工交流。他說，該活動依循採購法方式外包與公開招標，合菜一桌8000元，符合市場行情，且招標內容並沒有要求提供酒精飲料，當天是餐廳基於回饋要招待啤酒，絕不是機關採購的項目，喝酒的員工當天依規定請假。

彰化管理處指出，慶祝活動皆依循採購法方式外包與公開招標。（水利署彰化管理處提供）

彰化管理處指出，慶祝活動皆依循採購法方式外包與公開招標。（水利署彰化管理處提供）

彰化管理處處長徐瑞旻表示，活動當天啤酒是餐廳回饋招待，喝酒的員工皆依規定請假。（農田水利署彰化管理處）

彰化管理處處長徐瑞旻表示，活動當天啤酒是餐廳回饋招待，喝酒的員工皆依規定請假。（農田水利署彰化管理處）

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