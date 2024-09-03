警幫婦人攔下詐騙300萬元 詐團撕破臉揚言出動道上兄弟

鹿港黃姓婦人誤信詐騙集團，到銀行要提領300萬元面交，所幸被警方攔下。（圖由鹿港警分局提供）

2024/09/03 13:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮年近6旬的黃姓婦人誤信詐騙集團，同一天分批到銀行提領300萬元，行員立即通知警方到場，最後動員婦人女兒前來勸說，才保住300萬元，原本婦人對於員警阻詐並不領情，直到詐團得知員警介入，馬上翻臉並要脅要出動幫派恐嚇，婦人才大夢初醒！

鹿港派出所表示，黃婦是家庭主婦，自認對於投資理財有一套，剛好在手機LINE認識網友，介紹她到中國的證券網站去投資虛擬貨幣比特幣。因為要面交300萬元，黃婦就依照詐團指示，先是到銀行臨櫃提領70萬元，接著當天下午再去自動櫃員機提領5萬愉，最後再臨櫃要領出225萬元，當行員詢問用途時，黃婦就佯稱是要去台中大里、太平一帶去買地。

警方指出，黃婦的舉動讓行員覺得不對勁，通知員警到場，黃婦起初對於員警的提問，採取非常抗拒的消極態度，完全不願意說明提款用途。最後只好請出婦人的女兒來勸說，起初婦人還是不為所動，還不斷在LINE告知詐團「警察來銀行了」，後來才透露是在中國網站要投資比特，必須當天投入300萬元才能抽到頭彩。在員警查證網站確定是假網站後，加上黃婦丈夫與女兒親情攻勢，黃婦才心不甘、情不願的打消念頭。

警方表示，黃婦返家後，仍持續與詐團聯絡，但因為詐團得知警方成功攔阻300萬元，竟然當場就「不演了」，放話要找道上兄弟來恐嚇婦人，婦人才知道「真的是碰上壞人，真的被騙了！」，馬上到鹿港派出所致謝，感謝警方保住300萬元。

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鹿港黃姓婦人誤信詐騙集團，到銀行要提領300萬元面交，所幸被警方攔下。（圖由鹿港警分局提供）

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