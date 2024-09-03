太瘋狂！彰化爌肉飯節集20章換紀念碗 活動第2天就送出

彰化縣二林陽光老店爌肉飯，深受老饕喜愛。（林君勇提供）

2024/09/03 00:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化人有多愛爌肉飯？「彰化爌肉飯節」集章活動9月1日才起跑，活動起跑第2天就已經有人集滿20個章，一口氣抱走「彰化古城」爌肉紀念碗與「爌肉小子」鑰匙圈，而快速集章的訣竅就是「早餐吃 、午餐吃 、晚餐吃、宵夜也吃」，民眾表示，由於鑰匙圈有5款不同的「爌世金句」，務必使命必達，通通都要蒐集到手！

八卦山遊客中心的邱姓志工，整天都在被問「彰化爌肉飯節」集章活動贈品在那裡換？馬上就引導到城觀處辦公室兌換，一整天下來，兌換鑰匙圈有數十人，還有人來兌換紀念碗，都讓志工驚嚇不已，沒想到彰化的「爌肉戰士」的戰鬥力實在太強了。

志工詢問來兌獎的民眾「要如何對速集章兌獎」，才發現如果在同一個店家一次買5碗，只能集1個章。因此，就必須勤快一點，要兌換鑰匙圈就跑5家買5碗，就可以達成了。如果是同一個店家，必須隔1個小時再買才能集章。如果為了要拿紀念碗，就要累計20個章，就要一日三餐加上下午茶與宵夜，通通都吃爌肉飯，買給自己吃，也買給家人朋友吃，必須付錢購買才能集章，才能在活動第1天就拿到20個章。

志工強調，由於 「爌肉小子」鑰匙圈實在太可愛，並設計有5款不同的「爌世金句」 ，「朋友就像爌肉，沒有很熟」、「錢錢就像爌肉，多來一點」、「生活就像爌肉，超級軟爛」、「好運就像爌肉，一撈就中」，根本令人愛不釋手，連志工都想要下班之後，立刻去買爌肉飯集章來兌換。

由於集章活動為期2個月，即日到10月31日下午5點止，必須前往由秘密客遴選出50家去消費品嘗才能集章。但因為紀念碗限量只有300個，鑰匙圈限量900個，每個帳號只限兌換一次，鑰匙圈又是隨機發放，讓許多收藏玩家下定決心，揪親朋好友一起參加，一定要把5款「爌世金句」鑰匙圈通通拿到手。

由於「彰化爌肉飯節」集章活動爆紅超過預期，兌換贈品是否加碼一事，縣府城觀處表示，後續會視民眾的反應，再來進行整體的評估。

彰化爌肉飯節集章活動才剛起跑，爌肉小子的鑰匙圈超級搶手，尤其是有5款爌肉金句，令人愛不釋手。（邱姓志工提供）

彰化爌肉飯節集章活動才剛起跑，爌肉小子的鑰匙圈超級搶手，尤其是有5款爌肉金句，令人愛不釋手。（邱姓志工提供）

彰化爌肉飯節集滿20點就可兌換「彰化古城」紀念碗，集章活動才開跑第2天，就有人已抱走紀念碗了。（彰化縣政府提供）

彰化爌肉飯節集滿20點就可兌換「彰化古城」紀念碗，集章活動才開跑第2天，就有人已抱走紀念碗了。（彰化縣政府提供）

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