視障演奏家蔡明秀、黃裕翔「與Eye同行」 捐出音樂會所得

視障演奏家黃裕翔、蔡明秀在員林演藝廳舉行「與Eye同行」慈善音樂會。（彰化縣政府提供）

2024/09/02 02:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林演藝廳1日下午舉辦「與Eye同行，聆聽心曲」慈善音樂會，由金曲、金馬獎雙金得主的視障音樂家黃裕翔，及「長笛天使」蔡明秀共同演出，兩人在台上表演精湛，在台下則將1000張門票所得，全數捐贈給彰化縣視障團體公益使用，讓這場音樂會更顯溫馨。

鋼琴演奏家黃裕翔天生眼盲，曾以自身故事改編的電影《逆光飛翔》感動無數人，之後更獲得金馬獎、米蘭影展最佳男主角、金曲獎等殊榮，「長笛天使」蔡明秀，因早產3個月，一出生就全盲，面對身體上的限制卻保持樂觀，甚至隻身就讀德國國立斯圖加特音樂暨表演藝術學院碩士班，成為該學院創校162年來首位視障學生，並拿到長笛木笛雙碩士學位。

黃裕翔與蔡明秀兩人首度同台演奏，尤其蔡明秀難得回到家鄉彰化演出，1000張門票立即銷售一空，縣長王惠美在主辦單位彰化松柏扶輪社長張睿芩等人陪同下到場聆聽，感動得不斷拍手。

王惠美表示，「當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗」，黃裕翔與蔡明秀兩人因視力的缺陷對生活造成的不便，一般人是難以想像的，但他們没有因為先天的缺陷就被命運擊倒，反而逆光飛翔，在音樂藝術上取得成就，進而用音樂撫慰人心，讓更多人看到視障者的無限可能，黃裕翔與蔡明秀的故事都非常勵志，是大家最好的典範，這是一場感動人心的音樂會。

張睿芩說，真的非常感動，有這麼多有愛心的天使來參加這場慈善音樂會，透過音樂表演的方式，喚起社會大眾對於視障服務的參與與關心，為視障者開闢一個展演的舞臺，也打破社會大眾對視障者的刻板印象，讓社會可以看見與理解視障者的需求，現場也看到很多中高齡視障者踏出家門來聆聽，讓這場音樂會更顯溫馨。

視障音樂家黃裕翔（黑色背心）及蔡明秀（銀色禮服），兩人舉辦慈善音樂會，將1000張門票所得，全數捐給贈彰化縣視障團體公益使用。（蔡桂輝提供）

彰化縣長王惠美（中）到場聆聽「與Eye同行」音樂會，她表示，黃裕翔與蔡明秀的故事非常勵志，讓更多人看到視障者的無限可能。（彰化縣政府提供）

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